Die Lübecker Polizei hat es derzeit mit einer jungen Frau zu tun, die ihr Gedächtnis verloren hat. Die Frau im Alter von 18 bis 20 Jahren wurde am Montag von Passanten auf einem Gehweg in der Dorfstraße im Lübecker Stadtteil St. Jürgen entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau...