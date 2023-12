Eine Weihnachtsgeschichte"-Star Peter Billingsley klärt die Debatte über den Weihnachtsfilm Stirb langsam

Seine Argumente waren sogar so gut, dass er den "Stirb Langsam"-Kameramann Jan de Bont, der ebenfalls skeptisch war, davon überzeugen konnte, dass der Actionfilm mit Bruce Willis in der Hauptrolle ein Feiertagsklassiker ist, obwohl er mitten im Sommer erscheint.

"Können wir eine gesunde Debatte führen? Können wir Ihnen das Argument vorbringen, warum es ein Weihnachtsfilm ist?" schlug Billingsley de Bont in einer aktuellen Folge seines Podcasts "A Cinematic Christmas Journey " vor .

Billingsley beginnt damit, dass der Film von zwei wichtigen weihnachtlichen Liedern untermalt wird. Mit "Christmas in Hollis" von Run DMC wird der Film eröffnet, das Billingsley als "ein großartiges Weihnachtslied" bezeichnet, und der Abspannsong ist "Let it Snow!" von Vaughn Monroe, ein Weihnachtsklassiker.

Er führt weiter aus, dass "das Produktionsdesign überall Weihnachtsmänner platziert hat" und dass der zentrale Schauplatz des Films eine Weihnachtsfeier ist. Und natürlich gibt es die Szene, die Billingsley als den "ikonischen 'ho ho ho'-Moment" beschreibt, in der Willis' John McClane "den toten Körper dekoriert und in einen Aufzug legt".

"Aber ich möchte Ihnen noch Folgendes mit auf den Weg geben", sagte Billingsley zu de Bont. "Am wichtigsten finde ich, dass der Film die weihnachtlichen Themen wie Akzeptanz, Vergebung, Liebe und Familie verkörpert."

Mit einem zustimmenden Nicken lächelt de Bont und sagt: "Okay, jetzt bin ich überzeugt."

In einem Clip, der auf Billingsleys Instagram gepostet wurde, sieht man ihn und seinen Co-Moderator Steve Byrne lachen und sich freuen, als de Bont ihr Argument akzeptiert.

"Stirb langsam" wurde im Juli 1988 mit Willis, Bonnie Bedelia und dem verstorbenen Alan Rickman in den Hauptrollen uraufgeführt und handelt von einem New Yorker Polizisten, der an Heiligabend versucht, Geiseln zu retten, die von einer Terroristengruppe bei einer Weihnachtsfeier gefangen genommen wurden.

Willis hat jedoch eine andere Vorstellung davon, was für eine Art von Film "Stirb langsam" ist.

"Stirb langsam ist kein Weihnachtsfilm!" verkündete er bei seinem Comedy Central Roast 2018 . "Es ist ein Bruce-Willis-Film, also yippee-ki-yay... und gute Nacht!"

