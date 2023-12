Eine neue Studie zeigt, dass privates Beteiligungskapital an Krankenhäusern das Risiko für die Patienten erhöht

Die umfassende Studie, die am Dienstag in der Fachzeitschrift JAMA veröffentlicht wurde, untersuchte die Raten von 10 schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung in 51 Krankenhäusern, bevor und nachdem sie von Private-Equity-Firmen aufgekauft wurden - ein Finanzierungsmodell, das darauf abzielt, Geld für Investoren zu verdienen. Die Forscher verglichen diese Ergebnisse dann mit den Raten der gleichen Komplikationen in 259 Krankenhäusern, die nicht im Besitz von Private-Equity-Firmen waren.

Private-Equity-Firmen haben in den letzten Jahren große Teile des US-Gesundheitswesens aufgekauft. Zu diesen Übernahmen gehören neben Krankenhäusern auch Pflegeheime, verhaltensorientierte Gesundheitssysteme und private Arztpraxen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass der Besitz von privatem Beteiligungskapital mit einer höheren Sterblichkeitsrate von Patienten in Pflegeheimen und höheren Kosten für den Steuerzahler verbunden ist. Anfang dieses Monats kündigte der Haushaltsausschuss des Senats seine parteiübergreifende Untersuchung der Auswirkungen von Private-Equity-Käufen auf Gesundheitseinrichtungen an.

Insgesamt analysierten die Forscher die Ergebnisse von fast 5 Millionen Krankenhausaufenthalten, die über Medicare-Anspruchsdaten verfügbar waren. Für jedes Krankenhaus, das in die Analyse einbezogen wurde, lagen den Forschern Daten aus mindestens drei Jahren vor.

Viele dieser Komplikationen werden als "Nie-Ereignisse" bezeichnet, weil es sich um vermeidbare medizinische Fehler handelt, die bei der Routineversorgung niemals auftreten sollten, wie z. B. das Zurücklassen eines Fremdkörpers im Körper nach einer Operation, die nicht korrekte Bestimmung der Blutgruppe eines Patienten, Stürze, Infektionen an bestimmten chirurgischen Stellen oder dort, wo Ärzte Katheter oder zentrale Leitungen einführen, Blutgerinnsel nach Gelenkersatzoperationen und Druckgeschwüre.

Die Forscher erklärten, dass sie die Studie durchgeführt haben, weil es zwar einige Belege für die wirtschaftlichen Ergebnisse nach dem Kauf von Krankenhäusern durch Private-Equity-Firmen gibt, wie z. B. höhere Abrechnungssätze, aber nur wenig darüber bekannt ist, wie sich dieses Geschäftsmodell auf die Patientenversorgung auswirken kann.

Die Studie ergab, dass die Raten der im Krankenhaus erworbenen Komplikationen für Patienten in Krankenhäusern um 25 % anstiegen, nachdem sie von Private-Equity-Firmen aufgekauft worden waren.

Der Autor der Studie, Dr. Zirui Song, erklärte, dass dieser Anstieg auf eine 27%ige Zunahme von Stürzen zurückzuführen ist, die in der Regel auf den allgemeinen Etagen des Krankenhauses auftreten, sowie auf eine 38%ige Zunahme von Infektionen der Zentralvenen, die mit der Behandlung auf der Intensivstation in Verbindung gebracht werden, und auf eine Verdoppelung der Raten von Infektionen der Operationsstelle.

Der Anstieg der Zentralveneninfektionen erfolgte, obwohl Krankenhäuser in privatem Besitz etwa 16 % weniger Zentralvenen einführten - Anschlüsse in großen Venen, die Patienten, die regelmäßig intravenöse Medikamente, Nahrung oder Flüssigkeit benötigen, chirurgisch eingesetzt werden.

"In allen drei so genannten Schichten des Krankenhauses, von den allgemeinen Etagen über die Intensivstationen bis hin zu den Operationssälen, haben wir eine recht auffällige und besorgniserregende durchschnittliche Veränderung festgestellt", sagte Song, der außerordentlicher Professor an der Harvard Medical School ist, in einem Interview mit der JAMA-Redaktion.

Wie genau würde also der Besitz einer privaten Beteiligungsgesellschaft die Patientenversorgung beeinträchtigen? Song sagt, dass sie diese Frage nicht allein anhand der Daten zu den Medicare-Leistungsansprüchen beantworten können, sondern dass frühere Untersuchungen gezeigt haben, dass diese Art von Übernahmen häufig mit einem Personalabbau verbunden sind, bei dem höher bezahlte Mitarbeiter wie Ärzte und Krankenschwestern durch schlechter bezahlte Mitarbeiter ersetzt werden.

"Der Personalabbau ist also ein möglicher Mechanismus, der zumindest im Zusammenhang mit Private Equity dokumentiert wurde", so Song.

In den Krankenhäusern, die sich im Besitz von Private Equity befinden, kam es im Laufe der Studienjahre auch zu einer leichten Verschiebung der Patientendemografie. Im Allgemeinen gab es in diesen Krankenhäusern eine Tendenz, weniger Patienten zu behandeln, die sowohl Anspruch auf Medicare- als auch auf Medicaid-Leistungen hatten, was auf Patienten mit geringerem Einkommen hindeutet. Private-Equity-Krankenhäuser nahmen auch eher etwas jüngere Patienten auf und verlegten Patienten eher in andere Akutkrankenhäuser.

Schließlich, so Song, geht es um die klinische Entscheidungsfindung, und die Übernahme durch Private-Equity-Firmen kann sich darauf auswirken.

"Im Durchschnitt sehen wir, dass die Kliniker an der Front Entscheidungen treffen, die zumindest für die Medicare-Patienten zu Unterschieden bei den klinischen Ergebnissen führen", sagte er.

Song sagte, es müsse noch mehr erforscht werden, wie sich finanzielle Erwägungen im Zusammenhang mit Private-Equity-Beteiligungen auf die klinische Entscheidungsfindung auswirken könnten. Er hofft, dass ähnliche Studien auch für andere Bereiche des Gesundheitswesens durchgeführt werden, z. B. für Arztpraxen, Telemedizin und sogar für verhaltensmedizinische Praxen.

Quelle: edition.cnn.com