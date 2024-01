Eine neue Studie zeigt, dass Hörgeräte zu einem längeren Leben beitragen können

Das Tragen von Hörgeräten kann bei Bedarf vor einem frühen Tod schützen. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die am Mittwoch in der Zeitschrift The Lancet Healthy Longevity veröffentlicht wurde.

"Wir haben festgestellt, dass das Sterberisiko bei Menschen, die Hörgeräte tragen, um 24 % niedriger ist", so Dr. Janet Choi, Assistenzprofessorin für klinische HNO-Heilkunde und Kopf- und Halschirurgie an der Keck School of Medicine der University of Southern California und HNO-Arztin an der Keck Medicine of USC.

Die Studie untersuchte die Daten von 10.000 Personen - von denen mehr als 1.800 als hörgeschädigt identifiziert wurden - und verfolgte deren Sterblichkeit zwischen 1999 und 2012.

237 der Menschen mit Hörverlust gaben an, mindestens einmal pro Woche ein Hörgerät zu benutzen, während 1.483 angaben, nie ein Hörgerät zu benutzen, so die Studie.

Es gab keinen Unterschied im Sterberisiko während des Untersuchungszeitraums zwischen Menschen, die gelegentlich Hörgeräte benutzten, und denen, die sie nie trugen, aber regelmäßige Nutzer hatten ein deutlich geringeres Risiko, so die Studie.

Und dieses Sterberisiko war bei Hörgeräteträgern unabhängig von Faktoren wie Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Einkommen, Bildung, medizinischer Vorgeschichte und Grad des Hörverlustes geringer, so die Studie.

Laut dem National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (Nationales Institut für Taubheit und andere Kommunikationsstörungen) leiden in den USAetwa 30 Millionen Menschen im Alter von 12 Jahren und älter an Hörverlust auf beiden Ohren.

Laut einer Studie vom April nutzen jedoch nur etwa 15 % derjenigen, die von Hörgeräten profitieren könnten, diese auch.

"Die (neue) Studie unterstreicht die entscheidende Rolle, die veränderbare Risikofaktoren nicht nur für unmittelbare gesundheitliche Vorteile, sondern auch als wirksame Strategie zur Verbesserung der allgemeinen Langlebigkeit und des Wohlbefindens spielen", sagte Dr. Thomas Holland, ärztlicher Wissenschaftler am Rush Institute for Healthy Aging, per E-Mail. Holland war nicht an der Forschung beteiligt.

Glücklicherweise gibt es inzwischen rezeptfreie Hörgeräte zur Selbstanpassung, und die Studie vom April zeigt, dass sie genauso wirksam sein können wie die von einem Audiologen angepassten Geräte.

Warum Hörgeräte so hilfreich sind

Die neueste Studie untermauert die Erkenntnis, dass Hörverlust und Langlebigkeit zusammenhängen, aber es gibt immer noch Fragen, warum das so ist, so Choi.

"Dies ist eine Assoziationsstudie. Wir haben den Mechanismus hinter diesen Assoziationen nicht wirklich untersucht", sagte sie.

Es gibt jedoch einige Hypothesen darüber, warum der Zusammenhang zwischen Hörgeräten und Langlebigkeit besteht.

Frühere Studien haben einen Zusammenhang zwischen Hörverlust und Gebrechlichkeit aufgezeigt, und es gibt Hinweise darauf, dass ein unbehandelter Hörverlust soziale Isolation, Demenz und eine Abnahme der körperlichen Aktivität und der kognitiven Funktionen beeinflussen könnte, so Choi.

"Es gibt auch einige Studien, die zeigen, dass der Entzug des Gehörs an sich - nicht genügend Schall zu bekommen - negative Auswirkungen auf die Gehirnstrukturen haben kann", fügte sie hinzu.

Sich untersuchen lassen

Die wachsende Zahl von Forschungsergebnissen zeigt, dass man sich untersuchen lassen sollte, wenn man einen Unterschied im Gehör bemerkt, so Choi.

Schwerhörigkeit sollte nicht als normaler Teil des Alterns angesehen werden, gegen den man nichts unternehmen muss", fügte sie hinzu. "Es wird noch mehr Studien geben, die zeigen, dass Hörgeräte hilfreich sind und einen positiven Einfluss haben. Und wir alle wissen, dass sie letztendlich die Kommunikation und die Lebensqualität der Patienten wirklich verbessern.

Wenn Sie einen Hörverlust haben, sollten Sie zumindest Hörgeräte ausprobieren, vor allem, da sich die Technologie deutlich verbessert hat, so Choi.

"Viele Menschen benutzen keine Hörgeräte, weil sie nicht älter aussehen wollen", fügt sie hinzu. "Sie wollen nicht mit einer Behinderung in Verbindung gebracht werden, aber das muss wirklich nicht so sein.

Es ist wichtig, proaktiv gegen Gesundheitsrisiken vorzugehen, vor allem wenn sie so leicht zu ändern sind wie das Tragen von Hörgeräten, so Holland.

Arbeiten Sie eng mit Ihren Ärzten zusammen und halten Sie sich an die Kontrolluntersuchungen, während Sie auf Schlaf, Bewegung, Ernährung, Alkoholkonsum, Blutdruck und Blutzucker achten, um ein längeres, gesundes Leben zu führen, fügte er hinzu.

"Indem Sie eine Partnerschaft mit Ihrem Arzt eingehen und einen Lebensstil pflegen, der diese Faktoren in den Vordergrund stellt, schaffen Sie sich selbst eine solide Grundlage für lang anhaltendes Wohlbefinden und Vitalität", so Holland.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com