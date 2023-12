Ein musikalischer Meilenstein, der in diesem Jahr erreicht wurde, verrät viel darüber, wie sich die USA verändern

Eine Rekordzahl spanischsprachiger Songs landete dieses Jahr auf der Billboard Hot 100-Liste, und eine Rekordzahl schaffte es auch in die Top 10 dieser Liste.

"Es ist aufregend.... Ich hätte nicht gedacht, dass eine solche Veränderung möglich ist", sagt Leila Cobo, Billboards Chief Content Officer für Latin Music.

Vor nicht allzu langer Zeit mussten lateinamerikanische Künstler Crossover-Alben auf Englisch machen, wenn sie ein großes US-Publikum für sich gewinnen wollten.

Jetzt sagen Experten, dass sich etwas Entscheidendes verändert hat. Und die Chartplatzierungen der spanischsprachigen Songs von Stars wie Bad Bunny, Karol G und Peso Pluma verraten viel über die Veränderungen in der Musikindustrie - und in den USA.

Streaming-Musik hat das Spiel verändert

Der erste spanischsprachige Song, der es in die Top 10 der Billboard Hot 100 schaffte, war eine Version des kubanischen Klassikers Guantanamera" , vorgetragen von The Sandpipers, einer amerikanischen Folkgruppe. Man schrieb das Jahr 1966.

Damals lebten nur etwa 8,5 Millionen Latinos in den Vereinigten Staaten. Heute sind es fast 64 Millionen, die etwa 19 % der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Und es gibt viel mehr spanischsprachige Songs, die es in die Billboard Hot 100 Charts schaffen, die Daten aus Verkäufen, Radio und Streaming nutzen, um jede Woche die Top-Songs in den USA zu ermitteln.

In diesem Jahr schafften es 98 spanischsprachige Songs in die Billboard-Liste und sechs davon in die Top 10, so Xander Zellner, ein leitender Chart- und Datenanalyst bei Billboard, der kürzlich die Geschichte der nicht-englischsprachigen Songs in der Liste analysierte.

Das ist ein enormer Sprung im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren. Im Jahr 2015 schafften es nur zwei spanischsprachige Songs in die Hot 100, sagt Zellner.

Das Aufkommen von Musik-Streaming-Plattformen und deren Einbeziehung in die Berechnungen von Billboard hat eine große Rolle gespielt, sagt Cobo, und es verändert die Art und Weise, wie manche lateinamerikanische Musik sehen.

"Die Leute tun so, als wäre die lateinamerikanische Musik vor fünf Jahren plötzlich aufgetaucht, aber nein, es gibt hier ein florierendes lateinamerikanisches Musikgeschäft, das immer weit unterschätzt wurde.... Jetzt ist es einfach unmöglich, sie zu ignorieren. Sie ist eine wichtige Kraft", sagt sie.

Und das Latino-Publikum ist nicht das einzige, das zuhört.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Mitglieder der Generation Z offener sind, Musik in anderen Sprachen zu hören, so Cobo.

"Jüngere Generationen haben diese Probleme nicht - 'Oh mein Gott, es ist auf Spanisch!' Es ist ihnen egal", sagt Cobo. "Wenn es gut ist, mögen sie es. Wenn es sie anspricht, hören sie es sich an. .... Musik ist Musik."

Die Ära des "Crossover" ist vielleicht vorbei. Dieser Experte sagt, dass die Künstler einen anderen Weg einschlagen

Einige der bekanntesten Stars der lateinamerikanischen Musik waren so genannte "Crossover-Künstler", die auf Englisch aufnahmen, um ein größeres Publikum zu erreichen. Man denke nur an Ricky Martins Hit "Livin' la Vida Loca" von 1999 oder Shakiras Song "Whenever, Wherever" von 2001.

Laut Christopher J. Westgate, Professor und Medienwissenschaftler an der Johnson & Wales University in Rhode Island, hat sich in den letzten Jahren jedoch ein anderer Weg zum Ruhm entwickelt.

Anstelle von "Crossover" verwendet Westgate den Begriff "Cross Under".

"In der Vergangenheit gab es bei Crossover-Künstlern diese sehr kalkulierte, von der Industrie gesteuerte Förderung dieser (Crossover-)Künstler. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, und man konnte es beobachten. Es war sichtbar. Heute denke ich, dass es eher von unten nach oben und nicht mehr von oben nach unten geht", sagt er. "Bad Bunny zum Beispiel hat in Puerto Rico mit dem Eintüten von Lebensmitteln angefangen, war Teil der Underground-Musikszene und ist dann zum größten Popstar der Welt aufgestiegen.

"Cross-under"-Künstler, so Westgate, scheren sich nicht um den Druck der Branche, der Sänger früher dazu zwang, auf Englisch aufzunehmen.

"Shakira hat Englischunterricht genommen, um ihre Aussprache zu perfektionieren, während Bad Bunny, J Balvin oder Rosalia das heute egal ist. Sie nehmen auf Spanisch auf und sind unglaublich gut und erfolgreich.

Oder, wie Bad Bunny selbst es vor einigen Jahren in einem Interview mit Trevor Noah ausdrückte: "Warum muss ich mich ändern? Niemand hat einem Gringo-Künstler gesagt, dass du dich ändern musst. Das ist, wer ich bin. Das ist meine Musik. Das ist meine Kultur. Wenn ihr sie nicht mögt, hört mir nicht zu. Wenn du sie magst, weißt du es."

Latinokünstler setzen auf Kollaborationen und Authentizität

José Valentino Ruiz, Assistenzprofessor an der School of Music der University of Florida und vierfacher Latin-Grammy-Preisträger für Solo- und Gemeinschaftsarbeiten, sieht noch einen weiteren Faktor, der zum Aufstieg der Latin-Musik beiträgt.

"Die lateinamerikanische Musikindustrie ist besser vernetzt und leichter zugänglich als die Bürokratie, die bei anderen Genres besteht", sagt er. "Die meisten lateinamerikanischen Künstler sind unabhängig und können daher frei entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen.

Die Zusammenarbeit hat die lateinamerikanische Musik einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, das sie sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte, sagt er.

Und Ruiz sagt, dass die Authentizität der lateinamerikanischen Künstler auch beim Publikum gut ankommt.

"Sie haben keine Angst zu sagen: 'Hey, Leute, ich wache gerade auf', zeigen sich im Pyjama, gehen spazieren - sie sind verletzlich wie ein Mensch und nicht wie ein Plastik", sagt er.

Regionale mexikanische Musik ist ins Rampenlicht gerückt

Bad Bunnys umfangreicher Katalog und sein Talent für genreübergreifende Hits, die Trap-, Reggaeton- und Rockeinflüsse mischen, bringen den puertoricanischen Musiker seit einigen Jahren in die Billboard-Charts. Und seine Songs machen 27 der spanischsprachigen Titel aus, die es 2023 in die Hot 100 Liste geschafft haben. Doch in diesem Jahr stehen neben ihm auch Musiker aus einem ganz anderen Genre im Rampenlicht.

Das Publikum für die so genannte "regionale mexikanische Musik" wächst laut Billboard rasant.

Dieser Begriff wird von der Musikindustrie verwendet, um Balladen, Corridos und Mariachi-Lieder zu beschreiben, die ihre Wurzeln in Gemeinden auf beiden Seiten der US-mexikanischen Grenze haben.

In diesem Jahr schafften es laut Zellner 37 Songs dieses Genres in die Hot 100, verglichen mit zwei im Jahr 2022 und vier im Jahr 2021. Vor diesem Jahr hatten es regionale mexikanische Lieder noch nie in die Liste geschafft.

Peso Pluma, dessen Kollaboration mit Eslabón Armado, "Ella Baila Sola", es in die Top 10 der Hot 100 schaffte, trat im April als erster regionaler mexikanischer Künstler in der NBC "The Tonight Show" auf.

Außerdem trat er bei Coachella auf und sorgte bei seiner US-Tournee für ausverkaufte Hallen. Von den 98 spanischsprachigen Songs, die es in diesem Jahr in die Hot 100 geschafft haben, stammen 22 von dem mexikanischen Künstler.

Westgate sagt, dass die Musik beim Publikum nicht nur wegen ihres Stils, sondern auch wegen der dahinter stehenden Botschaft Anklang findet.

"Ich glaube, dass wir jetzt den Wunsch verspüren, zu den Wurzeln der Musik zurückzukehren. Und bei dieser regionalen mexikanischen Musik geht es um Authentizität", sagt er. "Es geht um die Verbundenheit mit dem Land. Es geht um die Notlage der Einwanderer. Es geht um Drogenbarone, um Einwanderung... Und ich denke, sie ist ein Vehikel, eine Stimme für Schmerz, für Schwierigkeiten, für Verlust, aber auch für Liebe und für Hoffnung."

Junge Latinos sehen in der Musik eine Möglichkeit, sich mit ihren Wurzeln zu verbinden

Die wachsende Beliebtheit spanischsprachiger Musik kommt zu einer Zeit, in der viele junge Latinos wieder zu ihren Wurzeln zurückfinden wollen.

"Viele Leute kommen hierher und sagen, dass ihre Eltern ihnen kein Spanisch mehr beibringen, weil sie wollen, dass ihre Kinder ganz amerikanisch sind. Und ich glaube, dass dieses Erbe eine Zeit lang in Vergessenheit geriet", sagt Cobo.

Die spanischsprachige Musik ist für die jüngere Generation zu einer Möglichkeit geworden, sich mit diesem Erbe zu verbinden, sagt sie.

"Es gibt mehr Stolz auf die Kultur", sagt Cobo. "Selbst wenn sie die Sprache nicht sprechen, hören sie die Musik weiter.

Eine Platzierung in den Billboard-Charts ist nicht nur ein Zeichen dafür, wie populär Musik ist. Sie gibt den Künstlern auch einen wichtigen Impuls für ihren Werdegang, sagt Westgate. Und wenn man bedenkt, wie viele spanische Songs in diesem Jahr in die Charts aufgestiegen sind, ist es wahrscheinlich, dass wir in Zukunft noch mehr davon sehen werden.

Aber Westgate sagt, dass es noch Raum für Wachstum gibt.

"Wenn wir in das nächste Jahrzehnt blicken, ist meine Hoffnung, dass durch mehr Zusammenarbeit noch mehr neue Stile und Genres entstehen werden", sagt er.

Harmeet Kaur von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

