Ein Jahr später hat sich der Bestand an Säuglingsnahrung von dem Mangel erholt, aber die Eltern haben nicht

Nach einigen Maßstäben ist der akute Mangel weitgehend behoben; Daten des Marktforschungsunternehmens IRI zeigen, dass sich die Lagerbestände seit Monaten wieder dem Niveau von vor der Verknappung nähern. Für viele Familien mit Neugeborenen und andere, die auf Säuglingsnahrung angewiesen sind, fühlt es sich jedoch nicht so an.

"In den ersten Monaten des Engpasses war es eine absolute Verzweiflung", sagt Hannah Kroll, deren zweites Kind im Juli ein Jahr alt wurde.

Im letzten Frühjahr, nachdem sie selbst Schwierigkeiten hatte, Säuglingsnahrung zu finden, gründete Kroll eine Facebook-Gruppe, um andere Bedürftige zu unterstützen. Die Gruppe - Baby Formula Search and Swap: Parents Helping Parents - hat immer noch Tausende von Mitgliedern und mehrere Beiträge pro Tag, und es gibt viele weitere Gruppen wie diese.

Die Verzweiflung hat etwas nachgelassen, aber die Vorsicht bleibt, so Kroll.

Find My Baby Formula, ein Tool, das den Bestand an Säuglingsnahrung überwacht und die Nutzer benachrichtigt, wenn sie verfügbar ist, erhält immer noch jeden Tag neue Anmeldungen.

Ken Bean, der Programmierer dahinter, wollte anderen helfen, die wie er nach der Geburt seines Sohnes im April Probleme mit der Suche nach Babynahrung hatten. Er sagte, er habe gehofft, dass die Website zwei oder drei Monate Bestand haben würde, aber noch immer besuchen täglich etwa 5.000 Menschen die Website. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Höchststand von etwa 12.000 Besuchern pro Tag - vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Dinge besser werden, aber noch nicht vollständig gelöst sind.

Anhaltende Herausforderungen

Der Mangel an Säuglingsnahrung erreichte im Juli seinen Höhepunkt, als nach Angaben von IRI mehr als 20 % aller Säuglingsnahrungsprodukte - darunter mehr als 30 % der Säuglingsnahrung in Pulverform - in den Regalen fehlten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Abbott Nutrition seine Produktionsanlage nach monatelangem Stillstand gerade wieder in Betrieb genommen, und die Operation Fly Formula, der Plan der Regierung Biden, die Versorgung mit importierten Säuglingsnahrungsprodukten zu verbessern, hatte erst etwa die Hälfte seiner Aufgaben erfüllt.

Die Lagerbestände verbesserten sich in den folgenden Monaten stetig und erreichten im Oktober fast wieder das typische Niveau von vor der Verknappung. Die in diesem Monat erstmals veröffentlichten Erhebungsdaten desUS Census Bureau zeigten jedoch, dass ein großer Teil der Familien immer noch Probleme hatte.

Die IRI-Daten zeigen, dass die Lagerbestände in den folgenden Monaten auf einem relativ normalen Niveau geblieben sind. Aber der Anteil der US-Familien, die sagen, dass sie Probleme haben, hat sich auch nicht verändert.

Wie im Oktober gab auch im Januar etwa ein Drittel der Familien mit einem Kleinkind unter 1 Jahr an, dass sie in der vergangenen Woche Probleme mit der Versorgung mit Säuglingsnahrung gehabt hätten. Mehr als die Hälfte gab an, dass sie weniger als einen Wochenvorrat vorrätig hatten.

Das Weiße Haus zieht die Erhebungsdaten des Census Bureau nicht als Vergleichsmaßstab heran und weist darauf hin, dass es keine Grundlage für einen Vergleich mit den Erfahrungen vor der Verknappung gibt und dass andere Indikatoren darauf hindeuten, dass sich die Situation erheblich verbessert hat.

Kahle Regale in den Lebensmittelgeschäften sind zwar weniger häufig zu sehen als früher, aber viele Einzelhändler schränken den Einkauf immer noch ein.

"Während wir eine kontinuierliche Verbesserung bei Babynahrung beobachten, sehen wir immer noch Auswirkungen des Rückrufs und der Fabrikschließung im Jahr 2022", sagte ein Sprecher von Kroger gegenüber CNN. "Um sicherzustellen, dass alle Kunden die Möglichkeit haben, Säuglingsnahrung zu kaufen, bittet Kroger seine Kunden, ihre Einkäufe auf vier Säuglingsnahrungsbehälter zu beschränken."

Auch die US Food and Drug Administration räumt die anhaltenden Herausforderungen ein.

"Wir sind uns bewusst, dass sich die Versorgung mit Säuglingsnahrung zwar verbessert, es aber immer noch Eltern gibt, die Schwierigkeiten haben, Säuglingsnahrung zu finden oder ihre spezielle Art von Säuglingsnahrung in den Regalen der Geschäfte zu finden. Wir tun weiterhin alles, was wir können, um sicherzustellen, dass Eltern sichere und nahrhafte Säuglingsnahrung bekommen, wann und wo immer sie sie brauchen", sagte ein Sprecher der FDA.

Anhaltende emotionale Auswirkungen

Die Angst und Sorge der Eltern, die seit einem Jahr von der Verknappung hören, ist noch größer, so dass sich die Situation vielleicht schlimmer anfühlt, als es die Daten vermuten lassen.

Experten sind der Meinung, dass die emotionalen Auswirkungen des Mangels weit über die wirtschaftlichen Folgen hinausgehen werden. Ein gewisses Maß an Sorge kann bestehen bleiben, auch wenn sich die allgemeinen Umstände geändert haben.

"Der Gedanke, dass man nicht in der Lage ist, sein Kind zu ernähren, ist erschreckend", sagte Lauren Bauer, eine Mitarbeiterin des Brookings Institute, die sich in ihrer Forschung auf staatliche Ernährungshilfeprogramme konzentriert. "Wenn man dann ein einziges Loch im Regal mit Säuglingsnahrung sieht, erinnert man sich daran".

Das Respektieren individueller Erfahrungen und die Bewältigung von Ängsten inmitten der Marktveränderungen ist ein entscheidender Teil der Krise, so Bauer.

"Wenn es diese große Kluft zwischen der Realität und den Ängsten der Familien gibt, dann muss mehr getan werden, um die Familien davon zu überzeugen, dass die Krise vorbei ist", sagte sie. "Die Familien müssen wissen, dass Schritte unternommen werden, um ähnliche Krisen in der Zukunft zu verhindern, und dass sie sowohl über ausreichende Mittel verfügen, um die benötigte Nahrung zu bekommen, als auch, dass sie das, was sie kaufen wollen, auch sehen, wenn sie in den Laden gehen. Keine Überraschungen."

Der Markt für Säuglingsnahrung ist in der Regel sehr stabil, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass eine gleichbleibende Geburtenrate in den USA zu einer gleichbleibenden Nachfrage führt, so Krishnakumar Davey, President of Client Engagement bei IRI.

Nach einem Angebotsschock wie diesem brauchen die Märkte jedoch in der Regel mindestens sechs Monate und bis zu einem Jahr, um sich zu erholen, so Davey. Die Einzigartigkeit des Formelmarktes könnte auch das Verbraucherverhalten beeinflussen.

Die Frage in der Household Pulse Survey des Census Bureau nach "Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Säuglingsnahrung" ist weit gefasst und lässt Raum für Interpretationen hinsichtlich der Ursache dieser Schwierigkeiten.

Nach Ansicht von Experten sind finanzielle Engpässe jedoch wahrscheinlich kein ausschlaggebender Faktor.

Die meisten Säuglingsnahrungen in den USA werden mit Hilfe des Special Supplemental Nutrition Program für Frauen, Säuglinge und Kinder (WIC) gekauft. In den Verträgen der Bundesstaaten wird festgelegt, welche Marken und Größen mit diesen Zuschüssen gekauft werden können, und die Bundesregierung hat während des Mangels das Angebot für die Familien erweitert.

"Wenn man WIC hat, hat man alle Mittel, um sich die Milchnahrung zu besorgen. Aber wenn es die Säuglingsnahrung nicht gibt, ist das das Problem", sagte Bauer. "Es gibt keinen finanziellen Zwang für diese Familien in Bezug auf Muttermilchersatz, es geht nur um den Zugang".

Bundesdaten zeigen, dass die WIC-Abdeckungsraten, also der Anteil der berechtigten Bevölkerung, der sich tatsächlich für das Programm anmeldet, zwischen 2019 und 2020 konstant geblieben sind - ein Zeichen dafür, dass die Covid-19-Pandemie die Anmeldungen für das Programm nicht besonders abgeschreckt hat.

"Wenn die Menschen kein WIC hätten, wären diese Zahlen [der Umfrage des Census Bureau] enorm", sagte Geri Henchy, Direktorin für Ernährungspolitik beim Food Research and Action Center, einer Interessengruppe.

Es gibt jedoch viele Faktoren, die sich auf den Zugang zu Säuglingsnahrung auswirken könnten, sagen Experten, von denen viele schon lange vor Beginn des Mangels bestanden haben könnten.

Die Bundesregierung sammelt keine zentralen Daten über die Einlösungsraten, so dass es kein nationales Bild gibt, um zu verfolgen, wie oft WIC-Bezieher ihre Leistungen in Anspruch nehmen und wie sich dies im Laufe der Zeit verändert haben könnte.

Millionen von Amerikanern haben nur begrenzten Zugang zu großen Lebensmittelgeschäften, und in einigen Teilen des Landes sind Lebensmittelwüsten stärker ausgeprägt als in anderen. Auch bei jüngeren Familien ist die Ernährungsunsicherheit in der Regel größer.

Außerdem ist die Auswahl an Säuglingsnahrung im Allgemeinen kompliziert. Wenn ein Baby erst einmal eine bestimmte Art von Säuglingsnahrung bekommt, wissen Familien nicht immer, ob und welche Alternativen für ihr Kind geeignet sind.

Und ein Jahr nach dem Rückruf fängt eine ganz neue Gruppe von Familien an, all dies von Anfang an zu lernen.

"Wir gehen jetzt in das zweite Jahr dieser Studie, also haben wir eine ganz neue Generation - eine ganz neue Kohorte - von Eltern, die damit zu tun haben", sagte Kroll. "Es ist eine ganz neue Gruppe von Müttern, denen wir durch die Gruppen helfen, die wir für die erste Gruppe von betroffenen Babys eingerichtet haben."

Im Dezember schickte das US-Landwirtschaftsministerium ein Schreiben an die staatlichen Behörden, in dem es einen Plan zur "Rückabwicklung" und zur Rückkehr zum regulären Betrieb vorstellte und die während des Engpasses gewährten Ausnahmeregelungen zurücknahm.

"Sie müssen etwas sehen, das sie zuversichtlich stimmt, dass der vorherige Status quo wiederhergestellt werden kann", sagte Bauer.

