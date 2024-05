Ein häufig vernachlässigter Körperbereich kann Aufschluss über Ihr allgemeines Wohlbefinden geben.

Lassen Sie uns über einen lebenswichtigen, aber oft vernachlässigten Teil unseres Körpers sprechen: unsere Füße. Genau wie die Hände sind sie mit Nervenfaserbahnen aus dem Gehirn verbunden, die es uns ermöglichen, zu stehen, das Gleichgewicht zu halten und die Zehen zu bewegen. Aber das ist noch nicht alles. Ihre Füße sind auch über zahlreiche Blutgefäße, die vom Herzen ausgehen, mit Ihrem Herz-Kreislauf-System verbunden.

Das Aussehen und die Funktionalität Ihrer Füße können Ihnen viel über mögliche Gesundheitsprobleme verraten, von Virusinfektionen bis hin zu Störungen des Nervensystems. Hier sind ein paar Beispiele.

Hand-, Fuß- und Mundkrankheit

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Verschiedene Körperteile werden von unterschiedlichen Infektionen befallen. Masern zum Beispiel zeigen sich gerne im Gesicht oder im Mund. Die Forschung hat jedoch noch nicht genau herausgefunden, warum dies der Fall ist.

Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit wird durch ein Virus namens Coxsackie verursacht. Diese Krankheit verursacht in der Regel erhabene, leicht rosarote Flecken, die Blasen werfen und nässen können. Und sie ist nicht nur auf die Bereiche beschränkt, die im Namen genannt werden! Diese Blasen können auch an den Beinen oder am Gesäß auftreten. Wenn Sie diese Merkmale an Ihren Füßen feststellen, könnte Ihr Arzt HFM vermuten.

Es handelt sich um eine gewöhnliche Kinderinfektion, die nach ein paar Tagen von selbst wieder abklingt, also keine Sorge. Aber verwechseln Sie sie nicht mit der Maul- und Klauenseuche. Letztere ist eine Krankheit, die Nutztiere wie Kühe und Schafe befällt.

Eine Verbindung zu Ihrem Herzen

Der Blutkreislauf ist ein Netz von Gefäßen, das jeden einzelnen Teil Ihres Körpers mit Blut versorgt - vom Kopf bis zu den Zehen. Mit der Zeit werden die Blutgefäße immer kleiner, wie Zweige, die von einem Baum abzweigen.

Und wir alle kennen das Gefühl, kalte Füße zu haben, vor allem wenn wir barfuß laufen oder bei kälterem Wetter. Aber Ihre Füße sollten niemals blau werden oder so kalt werden, dass sie schmerzen. Diese Symptome könnten ein Anzeichen für eine seltene Erkrankung sein, die als Blue-Toe-Syndrom bezeichnet wird.

Dieses Syndrom tritt auf, wenn winzige Cholesterinbrocken, so genannte Mikroembolien, in den kleineren Blutgefäßen Ihrer Füße stecken bleiben. Es handelt sich um ein Phänomen, das mit den Gefäßen des Herzens, wie Aneurysmen und Atherosklerose, zusammenhängt. Diese Erkrankungen treten auf, wenn Gefäße weiter oben im Körper vergrößert oder verhärtet werden. Bei diesen Behandlungen besteht die Gefahr, dass kleine Teile der Gefäße abreißen und zu den Füßen wandern und dort Mikroembolien verursachen. Diese Verstopfung führt dazu, dass Ihre Füße nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, was wiederum dazu führen kann, dass sie blau werden und unerträgliche Schmerzen verursachen. In schweren Fällen kann es sogar erforderlich sein, die Zehen zu amputieren oder den ganzen Fuß abzunehmen.

Etwas stimmt nicht mit Ihrer Pumpe

Ihr Kreislaufsystem versorgt jeden Teil Ihres Körpers mit Blut, auch Ihre Füße. Daher können sich Probleme mit den Leitungen in Ihrer Biologie auch in Ihren Füßen bemerkbar machen.

Wenn Sie Ihre Füße in die Kälte stellen, fühlen sie sich oft eiskalt an. Aber sie sollten sich nicht blau verfärben oder so kalt werden, dass sie schmerzen. Weit verbreitete Probleme wie Trash-Fuß - oder blaue Zehen - können auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinweisen. Dies geschieht, wenn winzige Cholesterinfragmente, so genannte Mikroembolien, in den kleineren Gefäßen Ihrer Zehen stecken bleiben, den Blutfluss blockieren und die Farbveränderung verursachen.

Dieses Problem wird oft mit Aneurysmen und Atherosklerose in Verbindung gebracht, d. h. mit Problemen der Gefäße im oberen Teil des Körpers.

Und es gibt noch mehr - Ihre Füße können auch auf Herzinfektionen hinweisen. Rote, erhabene Flecken an Ihren Füßen und Händen können auf eine Herzinfektion, die so genannte bakterielle Endokarditis, hinweisen. Wenn diese Flecken schmerzlos sind, nennt man sie Janeway-Läsionen. Oder sie können schmerzhaft sein, wenn es sich um Osler-Knoten handelt.

Ihre Füße sprechen mit Ihrem Gehirn

Auch die Füße und das Nervensystem haben eine enge Beziehung. Wir alle erinnern uns an die Ärzte in der Notaufnahme, die bei der Untersuchung von Patienten "Plantaren nach oben" schreien. Dies ist eine Anspielung auf den Babinski-Reflex. Ein Babinski-Reflex tritt auf, wenn ein Arzt über die Fußsohle streicht, um zu prüfen, ob die Zehen so reagieren, wie sie sollten.

Normalerweise bewegen sich die Zehen zur Sohle hin, wenn dieser Reflex stimuliert wird. Bei Säuglingen und anderen Menschen, die sich noch in der Entwicklung befinden, können die Zehen nach oben gehen. Das ist bei ihnen völlig normal.

Erwachsene sollten jedoch eine andere Reaktion zeigen. Wenn die große Zehe nach oben zeigt und die kleineren Zehen gespreizt sind, handelt es sich um eine aufsteigende Plantarreaktion, die auch als Babinski-Zeichen bekannt ist. Dieser Reflex könnte darauf hindeuten, dass ein Schlaganfall die Teile Ihres Gehirns beeinträchtigt, die Ihre Füße steuern.

Abgesehen von bestimmten Erkrankungen wie Multipler Sklerose und Drogenintoxikation gibt es auch andere Ursachen, die zu einem Babinski-Zeichen führen können. Selbst bei gesunden Menschen kann dieses Zeichen gelegentlich im Tiefschlaf auftreten.

Es ist jedoch nicht nur auf diese Ursachen beschränkt. Diabetes, Nierenprobleme und sogar Schilddrüsenerkrankungen können die Füße beeinträchtigen. Daher sind diese Zeichen wichtige Indikatoren für unseren allgemeinen Gesundheitszustand. Daher ist es wichtig, die Füße regelmäßig zu untersuchen und einen Arzt aufzusuchen, wenn Sie Schmerzen, Verfärbungen oder Ausschläge feststellen.

[Lesen Sie mehr: Die Erhaltung gesunder Zähne ist eine wundersame und unbezahlbare Aufgabe].

Dan Baumgardt ist Dozent an der School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience der Universität Bristol in Großbritannien. Er unterhält keine finanziellen Beziehungen zu Unternehmen oder Organisationen, die möglicherweise von diesem Artikel profitieren könnten, und hat neben seiner akademischen Tätigkeit keine weiteren relevanten Verbindungen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com