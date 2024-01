Ed Sheeran kündigt neue Tournee mit mathematischen Symbolen an

Der Sänger und Songwriter hat eine Nordamerika-Tournee mit dem Titel "+ - = ÷ x", sprich "The Mathematics Tour", angekündigt.

Sheeran veröffentlichte einen einminütigen Teaser für die Tournee, in dem er im Matheunterricht sitzt, während ein Lehrer an der Tafel ein Problem löst.

Es ist das erste Mal seit fast fünf Jahren, dass Sheeran in den USA in Stadien spielen wird. Die Tournee beginnt im nächsten Sommer am 6. Mai in Arlington, Texas, und dauert bis zum 23. September in Inglewood, Kalifornien.

Sheeran wird insgesamt 21 Termine wahrnehmen.

Bei den Auftritten wird er verschiedene Special Guests mitbringen, darunter Cat Burns, Khalid, Russ, Dylan, Rosa Lynn und Maisie Peters.

Die Tour folgt auf Sheerans 2021 erschienenes Album "=".

Quelle: edition.cnn.com