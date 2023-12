East New York" versucht, die Network-Cop-Show ins 21. Jahrhundert zu bringen

Das macht dieses CBS-Drama ehrgeiziger als die meisten Krimis des Senders, denn es konzentriert sich auf die Herausforderungen, mit denen ein Revier in einem Arbeiterviertel konfrontiert ist, in dem "ein bisschen von allem" vorkommt. Doch es wirft auch die Frage auf: Ist es in Anbetracht der langen Geschichte des Genres und der Formel, die durch die Buchstabensuppe der CBS-Cop-Shows unterstrichen wird, möglich, die Form zu biegen, geschweige denn zu brechen?

East New York" wurde von Mike Flynn und William Finkelstein entwickelt, von denen letzterer gegen Ende der Serie Blue" als ausführender Produzent fungierte. Die Serie verfügt über ein großes Ensemble an Darstellern, sieht diese Welt aber hauptsächlich durch die stellvertretende Inspektorin Regina Haywood (Amanda Warren), die neue Kommandantin eines Reviers in East New York.

"Sie wird immer für die Vielfalt zuständig sein, nicht wahr?", fragt ihr Chef, der Polizeichef, gespielt von Jimmy Smits - ein weiteres Bindeglied zu "Blue", das sehr nach dem aussieht, was Bobby Simone tun würde, wenn er überlebt hätte. Er rät Regina, "das lange Spiel zu spielen", und ist Teil einer starken Nebenbesetzung, zu der auch Richard Kind als Reginas tapsige, aber effektive rechte Hand und Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin und Elizabeth Rodriguez als erfahrene Polizisten gehören, die schon alles gesehen haben.

Es überrascht nicht, dass die einfachen Polizisten dem neuen Chef gegenüber misstrauisch sind, genauso wie die Gemeinde der Polizei gegenüber skeptisch ist, was einen Versuch beinhaltet, einen der Polizisten in einem lokalen Wohnprojekt wohnen zu lassen, um bessere Beziehungen zu fördern.

East New York" erinnert in seiner Struktur und der unruhigen Kameraführung (die damals bahnbrechend war und heute nicht mehr so sehr) stark an "NYPD Blue" und spiegelt den lobenswerten Wunsch wider, "den Job" in seiner ganzen Komplexität darzustellen, einschließlich begrenzter Ressourcen und Revierkämpfe darüber, welche Einheit beispielsweise mit der Untersuchung einer Leiche betraut wird. Bemerkenswert ist auch, dass ein jüngerer schwarzer Polizist seinen erfahreneren Partner in der zweiten Folge fragt, warum er einen Schwarzen angehalten hat.

Solche Nuancen sind bei den großen Sendern traditionell (oder zumindest durchgängig) nicht der Fall. Tatsächlich schien das ganze Gerede über die Darstellung der Polizei im Fernsehen nach dem Tod von George Floyd zu verpuffen, als die Herbstprogrammplanung anlief, was erklären könnte, warum es drei Serien von "Law & Order" und "FBI" in verschiedenen Nächten gibt.

Fairerweise muss man sagen, dass die Fernsehsender im Laufe der Jahre viele gewagtere Polizeiserien ausprobiert haben und im Allgemeinen feststellen mussten, dass sich ihr Publikum, so schwach es auch sein mag, immer wieder zu dem TV-Äquivalent von "Comfort Food" hingezogen fühlt. Letzten Endes müssen die Zuschauer solche Sendungen unterstützen, damit sie sich gegen festgefahrene Programmpraktiken durchsetzen.

Eine Serie wird den Trend nicht umkehren, aber "East New York" hat das Potenzial, die Polizei als Menschen darzustellen - manchmal edel und heldenhaft, aber nicht immun gegen Unsicherheiten und Exzesse - und das Gleiche für die Menschen zu tun, mit denen sie zu tun hat, anstatt sie auf Täter oder Kreideumrisse zu reduzieren.

Im Moment sind jedoch Zweifel angebracht, ob die Serie diesen Ansatz beibehalten kann und angesichts der anhaltenden Beliebtheit einer einfacheren Form des Polizeidramas genügend Zuschauer anziehen kann, um "East New York" die Chance zu geben, auf lange Sicht zu bestehen.

Die Premiere von "East New York" findet am 2. Oktober um 21:30 Uhr ET auf CBS statt.

Quelle: edition.cnn.com