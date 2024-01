Drake sagt, er sei positiv auf Covid getestet worden und verschiebt Young Money Reunion Show

Am Montag postete Drake auf seinem verifizierten Instagram-Account , dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde und die Show verschoben wird.

"Ich bin wirklich am Boden zerstört, um zu sagen, dass ich positiv auf Covid getestet wurde und die Young Money Reunion Show, die für heute Abend geplant war, auf den frühestmöglichen Termin verschoben wird", hieß es in dem Post. "Ich werde die Stadt auf dem Laufenden halten und das neue Datum mitteilen, sobald es feststeht."

Das Konzert sollte am Montag im Rahmen von Drakes "October World Weekend"-Festival in Toronto stattfinden.

Drake entschuldigte sich für die Enttäuschung seiner Fans, die sich darauf gefreut hatten, die ehemaligen Labelkollegen gemeinsam auftreten zu sehen.

"Bis dahin hoffe ich, dass alle sicher und gesund bleiben und ich liebe euch alle", schrieb Drake. "Es tut mir so leid, dass ich euch an unserem gemeinsamen Wochenende enttäuscht habe und in dem Moment, in dem ich negativ getestet werde, werde ich euch alles geben, was ich auf der Bühne habe (außer dem Covid)."

