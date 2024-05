Disney und WBD bieten ein gebündeltes Streaming-Paket an, das Disney+, Hulu und Max umfasst.

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Marvel, einer Abteilung von Disney, und DC, einem Zweig von Warner Bros. (Muttergesellschaft von CNN), werden sich die beiden Rivalen in der Welt der Comics für ein gemeinsames Projekt zusammenschließen. Dieses Projekt wird nach Angaben der Unternehmen sowohl auf einer werbefreien als auch auf einer werbeunterstützten Plattform verfügbar sein. Sie behaupten, dass diese Zusammenarbeit den Verbrauchern Zugang zum umfangreichsten Unterhaltungskatalog zu einem erschwinglichen Preis verschaffen wird. Weitere Einzelheiten zur Preisgestaltung werden in Kürze bekannt gegeben.

Sowohl Disney als auch Warner Bros. gehören zu den führenden Anbietern von Abonnements für ihre Streaming-Plattformen. Im Wettbewerb mit Netflix und anderen Streaming-Plattformen haben sie jedoch Schwierigkeiten, Gewinne zu erzielen, da sie ständig in neue Inhalte investieren, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Der einfachste Weg, die Einnahmen zu steigern, ist die Anhebung der Preise, was jedoch dazu führen könnte, dass mehr Menschen ihre Abonnements kündigen.

Kürzlich hat Disney Hulu, das ein reiferes Programm anbietet, als ergänzenden Dienst zu Disney+ aufgenommen. Auch Warner Bros. wird zusätzliche Angebote aus seinen umfangreichen Bibliotheken beisteuern.

Disney+ hat derzeit über 100 Millionen Abonnenten, während Hulu 50 Millionen hat. Wenn man die lineare Version von HBO Max hinzurechnet, erreicht die kombinierte Reichweite mehr als 97 Millionen Haushalte.

"Nach dem erfolgreichen Start von Hulu auf Disney+ bietet dieses neue Paket mit Max den Abonnenten noch mehr Möglichkeiten und einen höheren Wert", so Joe Earley, President of Direct-to-Consumer bei Disney. "Diese Partnerschaft stellt die Abonnenten an die erste Stelle und bietet Zugang zu Blockbuster-Filmen, Originalprogrammen und einer umfangreichen Auswahl an beliebten Marken und Unterhaltungsangeboten auf dem heutigen Streaming-Markt."

Diese Meldung ist noch nicht abgeschlossen und wird aktualisiert, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Quelle: edition.cnn.com