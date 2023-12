Diese Gesundheitsprobleme angehen, um das Risiko einer frühen Demenz zu verringern, sagt eine Studie

Die wichtigsten Risikofaktoren für Demenz und Alzheimer im späteren Lebensalter sind bekannt: höheres Alter und biologisches Geschlecht bei der Geburt (Frauen erkranken eher an Alzheimer). Auch die Genetik bestimmt das Risiko - Menschen, die eine oder mehrere Kopien des APOE4-Gens geerbt haben, haben ein höheres Risiko, an Alzheimer zu erkranken, obwohl viele von ihnen die Krankheit nie entwickeln. Diese Risiken sind zwar nicht veränderbar, aber andere Risikofaktoren wie Rauchen, Prädiabetes und Diabetes, Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Depressionen, soziale Isolation und Hörverlust schon.

Man ging bisher davon aus, dass Demenz in jungen Jahren in erster Linie durch das APOE4-Gen bedingt ist, während andere ursächliche Faktoren kaum erforscht sind. Eine neue Studie hat jedoch ergeben, dass viele der gleichen Risikofaktoren zu einer früh einsetzenden Demenz beitragen können, was neue Hoffnung auf eine Verlangsamung oder Verhinderung der Krankheit gibt.

"Dies verändert unser Verständnis von Demenz im Frühstadium, indem es die Vorstellung in Frage stellt, dass die Genetik die einzige Ursache für die Krankheit ist, und hervorhebt, dass eine Reihe von Risikofaktoren wichtig sein kann", sagte die Hauptautorin der Studie, Stevie Hendriks, eine Postdoktorandin in Psychiatrie und Neuropsychologie an der Universität Maastricht in den Niederlanden.

"Neben den körperlichen Faktoren spielt auch die psychische Gesundheit eine wichtige Rolle, einschließlich der Vermeidung von chronischem Stress, Einsamkeit und Depressionen", so Hendriks in einer E-Mail. "Die Tatsache, dass dies auch bei Demenz in jungen Jahren der Fall ist, hat uns überrascht und könnte Möglichkeiten bieten, das Risiko auch in dieser Gruppe zu verringern.

Die Ergebnisse spiegeln die klinische Arbeit mit Patienten wider, die versuchen, das Fortschreiten der Demenz zu bekämpfen, sagte Dr. Richard Isaacson, Forschungsdirektor am Institut für neurodegenerative Krankheiten in Florida, der nicht an der Studie beteiligt war.

"Basierend auf meinen Beobachtungen aus über einem Jahrzehnt, in dem ich Risikopatienten betreut habe, bin ich ganz und gar nicht der Meinung, dass die Menschen im Kampf gegen den früh einsetzenden kognitiven Verfall machtlos sind", so Isaacson in einer E-Mail. "Vielmehr deckt sich meine klinische Erfahrung mit den Ergebnissen dieser neuen Studie - dass es tatsächlich möglich ist, den Stier bei den Hörnern zu packen und bestimmte Lebensstil- und andere Gesundheitsfaktoren proaktiv anzugehen, um das Risiko zu verringern."

Veränderbare Risikofaktoren

In der Studie, die am Dienstag in der Fachzeitschrift JAMA Neurology veröffentlicht wurde, verfolgten die Forscher 356 000 Männer und Frauen, die im Alter von 40 Jahren in eine Längsschnitt-Gesundheitsstudie namens UK Biobank aufgenommen wurden. Es wurden Blut-, Urin- und Speichelwerte sowie Gewicht und andere Gesundheitsdaten erfasst, und die Forscher verglichen die Werte zwischen Gruppen, die eine frühe Demenz entwickelten und solchen, die sie nicht entwickelten.

Die Analyse ergab viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Risiko einer spät auftretenden und einer früh auftretenden Demenz, wie z. B. Alkoholmissbrauch, Diabetes, Depressionen sowie Herzerkrankungen und Schlaganfälle, die beide mit hohem Blutdruck zusammenhängen.

In Anbetracht des jungen Alters der Teilnehmer waren andere Risikofaktoren eher überraschend. Soziale Isolation, Schwerhörigkeit und ein niedriger Vitamin-D-Spiegel waren der Studie zufolge die wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung einer früh einsetzenden Demenz.

"Soziale Isolation ist mit Depression verbunden, aber Depression vermittelte in unseren Analysen nicht die Assoziation von sozialer Isolation mit YOD (young-onset dementia), was darauf hindeutet, dass beide Faktoren direkt zum Demenzrisiko beitragen", heißt es in der Studie.

Höhere Werte des C-reaktiven Proteins, das eine Infektion oder Entzündung im Körper anzeigt, waren ebenfalls mit einem höheren Risiko für eine früh einsetzende Demenz verbunden, allerdings nur bei Frauen, so die Studie.

Orthostatische Hypotonie, ein Zustand, bei dem Schwindel auftritt, wenn der Blutdruck im Stehen sinkt, war ebenfalls ein Faktor.

"Die Gefahrenquotienten für orthostatische Hypotonie und Depressionen waren am höchsten, was bedeutet, dass das Risiko, an einer Demenz in jungen Jahren zu erkranken, bei Personen mit orthostatischer Hypotonie oder Depressionen höher ist als bei Personen, die diese Faktoren nicht aufweisen", so Hendriks. "Die Risiken waren jedoch immer noch sehr gering, und die Mehrheit der Personen mit orthostatischer Hypotonie oder Depression wird keine Demenz im jungen Alter entwickeln.

Das Vorhandensein von zwei Kopien von APOE4, einem wichtigen genetischen Marker für die Alzheimer-Krankheit, spielte ebenfalls eine Rolle, ebenso wie der sozioökonomische Status und die Möglichkeit, eine höhere Ausbildung zu erhalten. Diabetes spielte eine Rolle, die sich je nach Geschlecht bei der Geburt unterschied: Männer mit Diabetes hatten ein höheres Risiko als Männer ohne Diabetes, während es bei Frauen keinen Zusammenhang mit Diabetes gab, so die Studie.

Das Risiko vermindern

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die Menschen ergreifen können, um ihr Risiko für eine früh einsetzende Demenz zu verringern, so Hendriks, darunter nicht zu rauchen und sich gesund zu ernähren.

"Seien Sie neugierig: Lernen Sie neue Dinge, gehen Sie einem Hobby nach, bleiben Sie engagiert und sozial aktiv, indem Sie Freunde und Familienmitglieder besuchen oder an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen", sagte sie. "Regelmäßig Sport treiben: Bleiben Sie in Bewegung, und zwar auf allen Ebenen, vom Spazierengehen bis zum Krafttraining - finden Sie etwas, das Ihnen gut tut.

Insgesamt sollten sich die Menschen durch die Ergebnisse dieser Studie bestärkt fühlen, sagte Isaacson.

"Es sind zwar noch weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um endgültig zu beweisen, welche Faktoren bei verschiedenen Personen den größten Schutz bieten, aber ich empfehle Risikopersonen dringend, nicht zu warten", sagte er.

"Gehen Sie regelmäßig zu Ihrem Hausarzt und kennen Sie Ihre Werte - fragen Sie nach dem Vitamin-D-Spiegel, verfolgen Sie die Blutdruckziele, die Cholesterinwerte und die Blutzuckerwerte. Lassen Sie Ihr Gehör überprüfen und lassen Sie sich bei Bedarf mit einem Hörgerät behandeln."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com