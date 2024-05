Die Opfer der Schüsse während der Super-Bowl-Feierlichkeiten haben noch Kugelsplitter in ihrem Körper.

Eine 71-jährige Mexikanerin namens Sarai Holguin hat die Kugel, die immer noch in der Nähe ihres Knies steckt, in ihr Herz geschlossen und betrachtet sie als einen engen Freund oder "Compa". Die 15-jährige Mireya Nelson, die von einer Kugel in den Kiefer getroffen wurde und sich die Schulter brach, muss weiterhin mit den Splittern leben. Die Ärzte überwachen seit zwei Jahren ihren Bleispiegel im Blut.

Fast drei Monate nach der Schießerei bei der Super-Bowl-Parade der Kansas City Chiefs, bei der mindestens 24 Menschen verletzt wurden, ist der Prozess der Genesung von diesen Wunden sehr persönlich und wirft eine interessante Frage in der Medizin auf - ob die Kugeln entfernt werden sollten oder nicht.

In den medizinischen Protokollen gibt es keine direkte Antwort auf diese Frage. Eine Umfrage unter Chirurgen im Jahr 2016 ergab, dass nur etwa 15 % von ihnen in Gesundheitseinrichtungen arbeiten, in denen die Entfernung von Kugeln geregelt ist. In den Vereinigten Staaten lassen Ärzte die Kugeln in der Regel tief im Körper einer Person, um weitere Schäden zu vermeiden. Da Waffengewalt jedoch zu einer öffentlichen Gesundheitskrise geworden ist, stellen einige Forscher in Frage, ob diese Praxis die beste ist.

Einige Überlebende, wie James Lemons, befinden sich in einer schwierigen Situation.

"Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Waffe zu entfernen, und sie sicher entfernt werden kann, sollte man sie aus der Person herausholen. Geben Sie der Person ein besseres Gefühl der Sicherheit", sagt Lemons. "Sie laufen nicht mit dieser Erinnerung in sich herum."

Lemons, Holguin und Nelson gehen alle unterschiedlich mit ihrer Situation um.

Schmerz führte zu einem Dilemma

Drei Tage, nachdem die Chiefs den Super Bowl gewonnen hatten, fuhr Lemons die 37 Meilen von Harrisonville, Missouri, in die Innenstadt von Kansas City, um den Sieg mit seiner Familie zu feiern. Der Lagerarbeiter trug seine 5-jährige Tochter Kensley auf den Schultern, als er spürte, wie eine Kugel in die Rückseite seines rechten Oberschenkels eindrang.

Die Gegend war voll mit Feiernden, als nach einer "verbalen Konfrontation" zwischen zwei Gruppen Schüsse fielen, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler fanden am Tatort "mehrere Patronenhülsen vom Kaliber 9 mm und 40". Lemons verstand sofort, was vor sich ging.

"Ich kenne meine Stadt. Wir schießen kein Feuerwerk ab", erklärte Lemons.

Lemons schirmte Kensleys Gesicht vom Boden ab, damit sie sich nicht verletzte. Seine Priorität war es, seine Familie - darunter seine Frau Brandie, die 17-jährige Tochter Kallie und den 10-jährigen Sohn Jaxson - in Sicherheit zu bringen.

"Ich bin getroffen. Aber mach dir keine Sorgen", erinnert sich Lemons an die Worte, die er zu seiner Frau sagte. "Wir müssen los."

Er trug Kensley auf seinen Schultern, während seine Familie eine Meile zu ihrem Auto lief. Anfangs blutete sein Bein durch die Hose, aber dann hörte es auf, erzählte er uns. Es brannte vor Schmerz. Brandie bestand darauf, ihn ins Krankenhaus zu fahren, aber der Verkehr stand still, also fuhr sie auf der falschen Seite der Straße.

"Sie sagte: 'Ich bringe dich ins Krankenhaus, ich habe es satt, dass mir die Leute im Weg sind'", erzählte Lemons. "So habe ich meine Frau noch nie gesehen. Ich schaue sie an und denke: 'Das ist irgendwie sexy.'"

Lemons lachte über die Entschlossenheit seiner Frau, bis sie von einem Sheriff angehalten wurden, der einen Krankenwagen rief, so Lemons weiter.

Er wurde in die Universitätsklinik gebracht, die 12 Patienten von der Kundgebung aufnahm, darunter acht mit Schusswunden. Bildgebende Verfahren zeigten, dass die Kugel nur knapp eine Arterie verfehlt hatte. Die Ärzte reinigten die Wunde, legten ihm eine Schiene an und sagten ihm, er solle in einer Woche wiederkommen. Die Kugel steckte immer noch in seinem Bein.

"Ich war ein wenig überrascht, aber ich dachte mir: 'OK, was soll's, ich komme hier raus'", so Lemons.

Als er zurückkam, entfernten die Ärzte die Bandage, erklärten aber, dass sie Kugeln und Splitter normalerweise im Körper belassen, wenn sie nicht zu schmerzhaft werden.

"Ich verstehe das, aber ich mag das nicht", erklärte Lemons. "Warum sollte man sie nicht herausnehmen, wenn man es kann?"

Eine Sprecherin von University Health, Leslie Carto, sagte, das Krankenhaus könne aufgrund von Datenschutzgesetzen nicht über die Behandlung einzelner Patienten sprechen.

Chirurgen entfernen Kugeln in der Regel während einer Operation oder wenn sie sich an gefährlichen Stellen befinden, wie z. B. im Wirbelsäulenkanal oder wenn sie ein Organ beschädigen, sagte Brendan Campbell, ein Kinderchirurg am Connecticut Children's.

Campbell leitet auch das Komitee für Verletzungsprävention und -kontrolle des American College of Surgeons' Committee on Trauma, das sich mit der Prävention von Schusswaffenverletzungen beschäftigt.

LJ Punch, ein ausgebildeter Unfallchirurg und Gründer der Bullet Related Injury Clinic in St. Louis, sagt, die Geschichte der Traumaversorgung erkläre, warum Kugeln in der Regel drin gelassen werden.

"Traumaversorgung ist Kriegsmedizin", sagte Punch. "Sie ist darauf ausgelegt, jederzeit und jeden Tag bereit zu sein, ein Leben zu retten. Sie ist nicht darauf ausgerichtet, sich um die Heilung zu kümmern, die danach stattfinden muss.

In der Umfrage unter Chirurgen waren die häufigsten Gründe für die Entfernung einer Kugel Schmerzen, ein tastbares Geschoss in der Nähe der Haut oder eine Infektion. Weniger häufig waren Bleivergiftungen und psychische Probleme wie posttraumatische Belastungsstörungen und Angstzustände.

Auch die Wünsche der Patienten beeinflussten ihre Entscheidungen, berichteten die Chirurgen.

Lemons wollte unbedingt die Kugel aus seinem Bein entfernen lassen. Die Schmerzen, die sie verursachte, waren unerträglich und hinderten ihn daran, sich länger als ein paar Stunden am Stück zu bewegen. Seine Arbeit im Lagerhaus wurde zu einer unmöglichen Aufgabe.

"Ich muss jede Nacht 100 Pfund heben", erzählte Lemons seinen Ärzten, "ich muss mein Kind heben. So kann ich nicht arbeiten."

Der Verlust seines Einkommens und seiner Krankenversicherung war ein weiterer Schlag. Zu allem Überfluss verkaufte ihr Vermieter kurz nach der Parade ihre Mietwohnung und zwang sie, sich eine neue Bleibe zu suchen. Es gelang ihnen, ein kleineres Haus zu finden, aber es war wichtig, dass ihre Kinder im selben Schulbezirk blieben, erzählte mir Lemons aus Kensleys rosa Schlafzimmer - dem ruhigsten Ort im Haus für ein Gespräch.

Sie liehen sich Geld und sammelten 6.500 Dollar auf GoFundMe, um den Umzug und die Autoreparaturen zu finanzieren, aber die Schießerei bei der Parade ließ die Familie finanziell am Boden liegen.

Ohne Versicherung befürchtete Lemons, sich die Operation zur Entfernung der Kugel nicht leisten zu können. Dann erfuhr er, dass sein Eingriff durch Spenden finanziert werden würde. Er vereinbarte einen Termin in einem Krankenhaus im Norden der Stadt, wo ein Chirurg das Röntgenbild sorgfältig vermaß und den Eingriff erklärte.

"Sie müssen sich genauso engagieren wie ich", wurde er angewiesen, "denn das ist definitiv nicht mein Bein".

Die Operation war für diesen Monat geplant.

Wir wurden Freunde

Sarai Holguin ist kein großer Chiefs-Fan, aber sie erklärte sich bereit, ihre Freundin zur Union Station zu begleiten. Es war ein lauer Tag mit Eltern, die Kinderwagen schoben, Kindern, die Fußball spielten, und sie fühlte sich in der Gegenwart zahlreicher Polizisten sicher.

Minuten vor 14 Uhr hörte sie etwas, das sie für ein Feuerwerk hielt. Die Menschen begannen von der Bühne zu fliehen. Sie versuchte, ihre Freundin zu finden, während ihr schwindlig wurde und sie nicht wusste, dass sie angeschossen worden war. Ein guter Samariter legte ihr einen Druckverband um das linke Bein, und drei Personen halfen ihr auf den Boden.

Holguin, die aus dem mexikanischen Puebla stammt und 2018 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hat, hatte noch nie einen derartigen Aufruhr erlebt oder so viele Sanitäter gesehen, die unter großem Druck arbeiteten. Sie bezeichnete sie als "anonyme Helden".

Sie beobachtete, wie sie sich um Lisa Lopez-Galvan kümmerten, eine beliebte DJane und 43-jährige Mutter von zwei Kindern. Lopez-Galvan starb noch am Unfallort und war damit die einzige Todesopfer. Holguin wurde in die nur wenige Minuten entfernte University Health gebracht.

Dort wurde sie von Ärzten operiert, wobei die Kugel in ihrem Bein zurückblieb. Als Holguin aufwachte, herrschte noch mehr Chaos. Sie hatte neben ihrem Handy auch ihre Handtasche verloren, so dass sie ihren Mann Cesar nicht erreichen konnte. Sie wurde unter einem Pseudonym eingeliefert, eine gängige Praxis für schnelle medizinische Hilfe.

Ihr Mann und ihre Tochter fanden sie erst gegen 22 Uhr - fast acht Stunden, nachdem sie erschossen worden war.

"Es war ein schweres Trauma für mich", sagte Holguin über einen Übersetzer, "ich wurde ohne mein Verschulden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Kundgebung war ein Moment, um zu spielen, sich zu entspannen und um zusammen zu sein."

Holguin blieb eine Woche lang im Krankenhaus und musste mehrmals ambulant operiert werden, um das verrottende Gewebe um die Wunde herum zu entfernen. Sie trug wochenlang einen vakuumunterstützten Wundverschluss und hatte täglich Arzttermine.

Campbell, der Unfallchirurg, erklärte, dass VACs typisch sind, wenn Kugeln Gewebe verletzen, das bei einer Operation nur schwer rekonstruiert werden kann.

"Es sind nicht nur die körperlichen Verletzungen", fügte Campbell hinzu, "sondern oft auch die emotionalen, psychologischen Verletzungen, die viele Patienten mit sich tragen."

Die Kugel befindet sich immer noch in der Nähe von Holguins Knie.

"Ich werde sie für den Rest meines Lebens haben", erzählte sie mit einem Lächeln und fügte hinzu, dass sie "compas", enge Freunde, geworden sind.

Punch von der Bullet Related Injury Clinic in St. Louis wies darauf hin, dass manche Menschen, wie Holguin, sich psychologisch an Kugeln gewöhnen können, die in ihrem Körper bleiben.

"Wenn man in der Lage ist, die Bedeutung der Kugel für das eigene Leben zu definieren, bietet das Macht, Handlungsfähigkeit und Wahlmöglichkeiten", sagte Punch.

Holguins Leben hat sich schlagartig verändert: Sie ist auf eine Gehhilfe angewiesen, um sich fortzubewegen. Ihr Fuß weist Symptome auf, die einem Schlaganfall ähneln - er baumelt, und es fällt ihr schwer, die Zehen zu bewegen.

Die entmutigendste Nebenwirkung ist, dass sie nicht mehr reisen und ihren 102-jährigen Vater besuchen kann, der immer noch in Mexiko lebt. Sie hat eine Live-Kamera auf ihrem Handy, um nach ihm zu sehen, aber das ist keine große Erleichterung, sagt sie, und wenn sie an ihn denkt, kommen ihr die Tränen.

Im Krankenhaus erfuhr sie, dass ihre Arztrechnungen eigentlich übernommen werden sollten, doch dann kamen zahlreiche Rechnungen mit der Post. Versuche, Unterstützung von den Opferhilfsprogrammen des Bundesstaates Missouri zu erhalten, scheiterten daran, dass alle Formulare, die sie besaß, in englischer Sprache abgefasst waren, so dass sie nur schwer zu verstehen waren. Allein die Kosten für die Miete eines Wundabsauggeräts beliefen sich auf 800 Dollar pro Monat.

Schließlich erfuhr sie, dass das mexikanische Konsulat in Kansas City ihr helfen konnte, und der Konsul verwies sie an die Staatsanwaltschaft von Jackson County. Sie meldete sich dort als offizielles Opfer, und infolgedessen werden ihre Kosten nun übernommen, wie sie erklärte.

Im Gegensatz zu anderen hat Holguin nicht die Absicht, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben, da sie der Meinung ist, dass das ständige Leben mit einer bestimmten Situation deren Belastung verringern kann.

"Ich habe mich mit diesem neuen Teil meines Lebens arrangiert", sagte Holguin. "Ich habe nie aufgegeben, und mit Gottes Hilfe werde ich weitermachen.

Ein unvorhergesehenes Ereignis während der Parade

Mireya Nelson verpasste den Start der Parade. Ihre Mutter Erika hatte sie gewarnt, angesichts des starken Verkehrsaufkommens und der Erwartung, dass sich eine Million Menschen in der Innenstadt von Kansas City versammeln würden, frühzeitig zu gehen. Mireya und ihre jugendlichen Begleiterinnen ignorierten diesen Rat jedoch. Die Nelsons leben in Belton, Missouri, etwa 30 Minuten südlich der Stadt.

Mireya sehnte sich danach, die Super-Bowl-Trophäe in den Händen zu halten. Als sie ankamen, war die Parade, die durch die Innenstadt gezogen war, beendet und die Kundgebung an der Union Station im Gange. Die riesige Menschenmenge überwältigte sie, und ihnen wurde schnell langweilig.

Als sie versuchten, sich mit dem Fahrer ihrer Gruppe in Verbindung zu setzen, brachen ihre Telefone wegen des großen Gedränges um sie herum zusammen.

Plötzlich fiel Mireya inmitten des Trubels und der Unruhe zu Boden.

"Ich sah Blut an meinen Händen. Da wurde mir klar, dass ich angeschossen worden war. Ich bin einfach zu einem Baum gekrochen", erklärte Mireya. "Ich verstand zunächst nicht ganz, wo ich getroffen wurde. Ich sah nur Blut an meinen Händen."

Die Kugel streifte Mireyas Kiefer, durchschlug ihre Schulter und trat durch ihren Arm aus, wobei Kugelsplitter in ihrer Schulter zurückblieben. Angesichts der schweren Verletzungen, die sie bereits erlitten hatte, entschieden sich die Ärzte gegen eine Entfernung dieser Splitter.

Mireyas Mutter unterstützt diese Entscheidung vorerst und räumt ein, dass es sich bei den Bruchstücken nur um "Fragmente" handelt.

"Ich denke, wenn sie ihr für den Rest ihres Lebens keinen Schaden mehr zufügen", sagte Erika, "möchte ich nicht, dass sie immer wieder für zusätzliche Operationen und Therapien ins Krankenhaus muss."

Dr. Punch, ein Experte für Schussverletzungen, stellte fest, dass diese Überreste häufig wie Splitter aus der Haut ragen. Außerdem betonte er die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes, um sich von dem gesamten Trauma zu erholen - nicht nur von den körperlichen Aspekten.

"Wenn Menschen in ihrem Trauma verharren, kann dieses Trauma sie für ihr ganzes Leben verändern", sagte Dr. Punch.

Mireya wird mindestens zwei Jahre lang auf ihren Bleigehalt im Blut untersucht werden. Im Moment sind ihre Werte gesund, aber wenn sie sich verschlechtern, muss sie möglicherweise operiert werden, um die Scherben zu entfernen, teilte ihre Mutter mit.

Campbell, ein Kinderchirurg, wies darauf hin, dass Blei besonders für kleine Kinder ein Problem darstellt, da sie aufgrund ihrer geistigen Entwicklung anfälliger für seine schädlichen Auswirkungen sind. Selbst eine winzige Menge Blei - 3,5 Mikrogramm pro Deziliter - reicht nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention aus, um den Behörden Meldung zu erstatten.

Mireya spricht liebevoll über Jungs im Teenageralter, trägt aber immer noch einen Cookie-Monster-Schlafanzug. Sie zeigt Anzeichen von Verwirrung angesichts der Schießereien und der Aufmerksamkeit, die sie zu Hause, in der Schule und in den Medien erfährt. Auf die Frage, was sie von den Splittern in ihrem Arm hält, antwortet sie: "Die sind mir eigentlich egal".

Nach ihrem Krankenhausaufenthalt musste Mireya zehn Tage lang Antibiotika einnehmen, da die Ärzte Bedenken wegen möglicher Bakterien in ihrer Wunde hatten. Sie hat sich einer Physiotherapie unterzogen, aber die Übungen verursachen erhebliche Schmerzen. Sie trägt eine Narbe auf ihrem Kinn. "Eine Delle", bemerkte sie, die "holprig" ist.

"Sie erklärten ihr, dass sie weg sein könnte, wenn sie ihren Kopf nicht auf eine bestimmte Art und Weise verlagert hätte", sagte Erika.

Mireya wollte die Kugel, die ihren Arm durchschlagen hatte, aufbewahren, weil sie neugierig auf die Art des Geschosses war. Ihre Mutter stieß einen Seufzer aus und vermutete, dass ihre Tochter zu viele Folgen von "Forensic Files" gesehen hatte.

Erika macht sich Vorwürfe wegen des Vorfalls und bedauert, dass sie ihr Kind bei der Parade nicht schützen konnte.

"Es ist schwer für mich, weil ich mich schuldig fühle, nicht bei ihr gewesen zu sein. Sie hat mich angefleht, sich freizunehmen, aber ich konnte nicht, weil ich gerade einen neuen Job angefangen hatte", gibt Erika zu. "Wäre ich da gewesen, hätte ich mir stattdessen die Kugel gegeben. Im Muttermodus würde ich alles tun."

Diese Geschichte entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen KCUR und KFF Health News, einer unabhängigen Quelle für gesundheitspolitische Forschung, Umfragen und Journalismus.

