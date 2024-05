Die "Herr der Ringe"-Reihe wird mit der Veröffentlichung eines neuen Films fortgesetzt.

Vor ein paar Jahrzehnten kam ein Film auf der Grundlage der "Herr der Ringe"-Bücher in die Kinos, der zahlreiche Oscars erhielt. In den nächsten zwei Jahren soll ein weiterer Film speziell über Gollum gedreht werden.

Warner Bros. Pictures will Mittelerde mit einem neuen "Herr der Ringe"-Film mit dem Titel "Herr der Ringe" neu beleben: The Hunt for Gollum", der 2026 in die Kinos kommen soll. Der Mann, der Gollum in den vorherigen Filmen zum Leben erweckt hat, Andy Serkis, wurde sowohl als Hauptdarsteller als auch als Regisseur für dieses Projekt verpflichtet. Peter Jackson, der bei der ursprünglichen "Herr der Ringe"-Trilogie Regie führte, wird bei diesem neuen Projekt zusammen mit seiner Frau Fran Walsh als Produzent fungieren, wie die US-Branche berichtet.

Andy Serkis, der auch für seine Rolle als Schimpanse Caesar in der "Planet der Affen"-Trilogie bekannt ist, gab 2018 sein Regiedebüt mit dem romantischen Film "As Long As I Breathe". Anschließend führte er Regie bei "Mowgli: Legend of the Jungle" und "Venom: Let There Be Carnage'.

Die "Herr der Ringe"-Serie des britischen Autors J.R.R. Tolkien inspirierte Peter Jackson zu seiner dreiteiligen Verfilmung: "Die Gefährten des Rings" (2001), "Die zwei Türme" (2002) und "Die Rückkehr des Königs" (2003). Die Filme wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, wobei allein "Die Rückkehr des Königs" elf Auszeichnungen erhielt.

In diesem Jahr wird ein weiterer Film aus dem "Herr der Ringe"-Reich in die Kinos kommen - "Der Herr der Ringe: The War of the Rohirrim" ist ein Prequel und konzentriert sich auf die Ereignisse, die der Saga vorausgehen. Der animierte Fantasy-Film des bekannten japanischen Anime-Regisseurs Kenji Kamiyama wird im Dezember in die Kinos kommen.

