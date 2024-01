Die Gesellschaft des Schnees" macht das Überlebensmärchen der Anden wieder lebendig

Obwohl sich der stark erzählte Film bemüht, alles über die Geschehnisse so visuell wie möglich darzustellen, fühlt sich der Film letztendlich wie eine leicht verlängerte Version seines Vorgängers aus dem Jahr 1993 an und reiht sich damit in die Rubrik "Filme, die Sie wahrscheinlich nie in einem Flugzeug sehen werden" ein.

Der spanische Oscar-Kandidat für den internationalen Film "Society of the Snow" landet auf Netflix (nach einem obligatorischen Zwischenstopp im Kino), wo die Zuschauer abwechselnd eine zermürbende Geschichte über Verlust und Tod und eine erbauliche Demonstration des Mutes und des unbezwingbaren menschlichen Geistes unter Umständen erleben können, in denen Hoffnungslosigkeit eine völlig angemessene Reaktion zu sein schien.

Bayona (der sich das Drehbuch mit drei anderen Autoren teilt und ein Buch von Pablo Vierci adaptiert hat) arbeitet die Charaktere nicht vollständig aus, obwohl er ihnen vor dem entscheidenden Moment, dem Absturz des Flugzeugs in die Berge, der mit grausamen Details inszeniert wird, mehr Zeit widmet.

Angesichts der eisigen Kälte, des Mangels an Lebensmitteln und der Erkenntnis, dass eine Rettung in absehbarer Zeit nicht in Sicht ist, drehen sich die Gespräche um die Frage, was sie tun müssen, um sich zu ernähren, und um die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, diejenigen zu essen, die umgekommen sind.

Während der frühere Film ein Schaufenster für einige seiner damaligen Jungstars war - darunter Ethan Hawke und Josh Lucas -, spielt "Society of the Snow" wie ein Ensemble-Stück, mit einer Besetzung, die ihre eigenen Herausforderungen bei den Dreharbeiten vor Ort ertrug, darunter Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka, Tomas Wolf, Diego Vegezzi und Esteban Bigliardi. Bayona streut mit Bedacht Rückblenden ein, die eher als flüchtige Einblicke in die Erinnerungen dienen, die ihnen durch den Kopf gehen, als dass sie das Verständnis für die einzelnen Spieler vertiefen.

Nachdem er sich in den USA mit Filmen wie "Jurassic World: Fallen Kingdom" und dem Katastrophenepos "The Impossible" einen Namen gemacht hat, geht Bayona mit großer Effizienz an das Material heran, auch an die reißerischen Details, was der Aufgabe angemessen ist, ohne dass der Film zum Vergnügen wird.

Sowohl in Bezug auf die kulturelle Besonderheit als auch auf die Zeit, die vergeht, liefert "Society of the Snow" eine glaubwürdige Umsetzung einer bemerkenswerten Geschichte, die durch die Musik von Michael Giacchino noch verstärkt wird, auch wenn sie durch die Beschränkungen, die durch die Art und Weise, wie sich die Ereignisse entfalten, ein wenig behindert wird.

So ernsthaft diese neue Produktion auch ist, ob das ausreicht, um sie einmal zu sehen, geschweige denn, dass diejenigen, die "Alive" gesehen haben, sich eine Wiederholung ansehen sollten, ist, offen gesagt, ein ziemlich hoher Berg, den es zu erklimmen gilt.

"Society of the Snow" hat am 4. Januar auf Netflix Premiere. Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben.

Quelle: edition.cnn.com