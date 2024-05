Die Fernsehserie "Dark Matter" kämpft nun mit der Komplexität mehrerer Universen.

In der Neuauflage von Autor Blake Crouch (der für seine TV-Adaptionen wie "Wayward Pines" bekannt ist) dreht sich die Geschichte um Jason Dessen, einen Physikprofessor und Dozenten, der mit seiner Frau und seinem halbwüchsigen Sohn ein schönes Leben genießt.

Plötzlich werden die Dinge auf den Kopf gestellt, als Jason entführt und durch ein Duplikat seiner selbst ersetzt wird. Dieses Alter Ego besitzt ein Gerät, das Reisen zwischen zahlreichen Universen und eine scheinbar endlose Sammlung von Optionen ermöglicht, die durch einzelne Entscheidungen und entscheidende Wendepunkte im Leben unterschiedlich beeinflusst werden.

Die Gründe für sein Dilemma und die Möglichkeiten, wie er sein Leben zurückgewinnen kann, stellen ein faszinierendes Rätsel dar, ebenso wie die Überlegungen darüber, wie kleine Entscheidungen persönliche Wege und Verbindungen erheblich verändern können.

Im Laufe der Episoden verliert "Dark Matter" jedoch an Faszination, da sie sich auf mehrere Eskapaden und Abschweifungen einlässt, die hauptsächlich die Zeit füllen, während Jason versucht, zu seiner Familie zurückzufinden.

Eines der Hauptprobleme dieses Zweigs der Science-Fiction, das hier zum Vorschein kommt, ist das Gefühl, dass nicht alles von Bedeutung sein könnte, da jede potenzielle neue Tür/Szene in die Nähe der Veränderbarkeit oder des Rückgängigmachens kommt. Mit der Anhäufung dieser Phantasieräume und "Was-wäre-wenn"-Szenen wird Jasons Reise für den Zuschauer ebenso verwirrend und desorientierend wie für ihn selbst.

Mit seinem emotionalen Fokus auf das, was im Leben von Bedeutung ist, lehnt sich "Dark Matter" mehr an Jasons individuelle Reise an als an die verblüffenden Implikationen dieses Durchgangs zu alternativen Realitäten für die Menschheit als Ganzes.

Apple hat auf eine Handvoll großartiger Sci-Fi-Projekte mit unterschiedlichen Ambitionen und Größenordnungen gesetzt, die zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben, darunter "For All Mankind", "Invasion", "Constellation", "Foundation", "Severance" und "Silo".

"Dark Matter" landet in der Mitte dieser Auswahl, was bedeutet, dass Sie nicht viel verpassen würden, wenn Sie sich entscheiden, diese Tür nicht zu öffnen.

"Dark Matter" wird am 8. Mai auf Apple TV+ ausgestrahlt. (Offenlegung: Lowrys Ehepartner arbeitet für eine Abteilung von Apple)

