Die besten Filme des Jahres 2023: Lichtblicke von "Air" bis "Maestro" in einem weiteren schwierigen Jahr für Hollywood

Obwohl die Streaming-Dienste zur Finanzierung zahlreicher Spitzenfilme beigetragen haben, blieben einige der mit Spannung erwarteten Titel hinter den Erwartungen zurück, während andere (vor allem "Killers of the Flower Moon") nicht wussten, wann sie enden sollten - zugegebenermaßen ein größeres Problem im Kino als zu Hause, wo die Zuschauer nach Herzenslust schneiden, würfeln und pausieren können.

Einfach ausgedrückt: Hollywood hat immer noch nicht den goldenen Mittelweg zwischen Kunst und Kommerz, Prestigefilmen und Filmen mit breiter Anziehungskraft gefunden - ein langjähriges Problem, das vielleicht durch die Prioritäten der Streaming-Dienste noch verschlimmert wird, die kommerzielle Misserfolge verbergen und sich im Glanz von Auszeichnungen und Kritikerlob sonnen können.

Natürlich kann die Unterhaltungsindustrie nicht von Auszeichnungen allein leben, und es gab beunruhigende kommerzielle Trends, einschließlich des nahezu flächendeckenden Rückgangs der Einspielergebnisse von Superheldenfilmen, die bis vor kurzem ein äußerst zuverlässiges Genre waren. Dieser plötzliche Einbruch hat das Gefühl geschürt, dass sich die Kinobesucher von dem Doppelschlag aus Pandemie und Streaming noch nicht ganz erholt haben und dies vielleicht auch nie tun werden.

Positiv zu vermerken ist, dass die Filme, die herausstachen, eine eklektische Auswahl an Themen und Genres darstellen (mit einigen bewussten Bemühungen, diese Bandbreite widerzuspiegeln), auch wenn einige von ihnen es in einem Jahr mit einer klareren Auswahl vielleicht nicht auf diese Liste geschafft hätten, die sich die Freiheit nimmt, einige Kombinationen zu präsentieren.

Hier also in alphabetischer Reihenfolge (mit Angabe der Streaming-Optionen, sofern verfügbar):

"Air" (Amazon Prime Video): Die auf Tatsachen beruhende Geschichte von Regisseur Ben Affleck, wie Nike Michael Jordan an Land zog, ist ein Zeugnis der Anerkennung von Größe, mit großartigen Leistungen von Matt Damon und Viola Davis. Vor allem aber macht der Film eine Menge Spaß - eine Eigenschaft, die in diesem Jahr im Filmprogramm zu selten vorkam.

American Fiction": Drehbuchautor und Regisseur Cord Jefferson gibt ein beeindruckendes Debüt in dieser intelligenten und einfühlsamen Adaption eines Romans über einen Schriftsteller/Literaturprofessor (Jeffrey Wright), der impulsiv ein Scherzbuch schreibt, in dem er sich über "Black trauma porn" lustig macht, und dann erlebt, wie es ein Hit bei der weißen Intelligenz wird.

Bist du da, Gott? Ich bin's, Margaret (Max): Coming-of-Age-Filme mag es zuhauf geben, aber diese Version des Buches von Judy Blume unterstreicht, wie schwer es ist, dies gut zu machen. Abby Ryder Fortson spielt das junge Mädchen, das sich mit einer neuen Schule, neuen Freunden und sehr vertrauten Problemen auseinandersetzen muss.

Die Farbe Lila": Regisseur Blitz Bazawule hat das Musical auf die Leinwand gebracht und dabei die Kraft von Alice Walkers jahrzehntelanger Geschichte über Herzschmerz und Widerstandskraft bewahrt. Er hat ein großartiges Schaufenster für seine Darsteller geschaffen und gleichzeitig die musikalischen Nummern und die Choreografie auf die beste Weise geöffnet.

Elemental" (Disney+): In einem sehr schwierigen Jahr für Disney widersetzte sich diese animierte Pixar-Romanze diesem Trend, indem sie nicht nur erforschte, wie Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund (in diesem Fall buchstäblich Feuer und Wasser) ihre Differenzen überwinden können, sondern auch einen enttäuschenden Start überwand, um zu beweisen, dass Mundpropaganda immer noch einen organischen Kinohit hervorbringen kann, so altmodisch und veraltet diese Idee auch klingen mag.

The Holdovers" (Peacock, 29. Dezember): Dieses Komödiendrama, das Regisseur Alexander Payne mit seinem "Sideways"-Star Paul Giamatti zusammenbringt, handelt von Außenseitern, die 1970 an einer New-England-Prep-School zurückgelassen werden - und von den unwahrscheinlichen Banden, die sie im Laufe einiger Wochen knüpfen - und glänzt mit Witz, Wärme und Herz, mit einer schwer zu überbietenden Nebenrolle von Da'Vine Joy Randolph als trauernde Mutter, deren Sohn in Vietnam gefallen ist.

Leave the World Behind" (Netflix): Der apokalyptische Thriller von Autor und Regisseur Sam Esmail ist einer der nachdenklichsten Filme des Jahres. Julia Roberts und Mahershala Ali spielen Fremde, die durch eine Reihe verwirrender Ereignisse zusammengeführt werden, während die Gesellschaft um sie herum zu zerfallen beginnt - ein Film, der "Don't Look Up" in den Schatten stellt, den letzten Netflix-Film, der eine ähnliche Reaktion hervorrief.

Maestro" (Netflix): Bradley Cooper setzte das von ihm begonnene Gespräch über Kunst und den Preis der Liebe zu Künstlern in dieser Biografie über den Dirigenten Leonard Bernstein fort, wobei Coopers brillante Hauptdarstellung mit der von Carey Mulligan als seine Frau Felicia, deren Loyalität und Geduld Bernstein immer wieder auf die Probe stellte, einhergeht.

'Oppenheimer'/'Barbie' (Max): "Bar bie" hat die Frage, wie man einen Barbie-Film für das 21. Jahrhundert macht, geschickt beantwortet (Margot Robbie hilft dabei), während "Oppenheimer" Anerkennung dafür verdient, dass er ein ernstes, kluges Thema so aufbereitet hat, dass es Imax-tauglich erscheint. Wenn Regisseur Christopher Nolan nur die erste und dritte Stunde etwas straffen würde, um die großartige Stunde in der Mitte zu überbrücken.

Past Lives"/"Monster": Jeder dieser beiden Filme - aus Südkorea bzw. Japan - hätte einen Platz auf dieser Liste verdient, aber sie gehören eigentlich zusammen als separate Momentaufnahmen der Macht jugendlicher Verliebtheit. Ein kleines Juwel, "Past Lives", erforscht dies durch zwei Menschen (Greta Lee, Teo Yoo), die sich wiederfinden, nachdem sie als Kinder getrennt wurden, während "Monster" seine Geschichte über zwei Jungen und die besorgte alleinerziehende Mutter des einen (Sakura Ando) durch wechselnde Perspektiven filtert, in einem Film von Regisseur Hirokazu Kore-eda, der eine bewusste Anlehnung an Akira Kurosawas Klassiker "Rashomon" hat.

