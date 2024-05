Die Affinität von Frauen zu jüngeren Männern

Männer, die eine viel jüngere Partnerin haben, haben normalerweise keine sozialen Probleme. Bei Frauen ist das jedoch nicht immer so. Der Film "When You Saw Me" mit Anne Hathaway in der Hauptrolle versucht, Gleichberechtigung zu schaffen, verzettelt sich aber in übertriebener Schönfärberei.

Solène, eine 40-jährige Mutter, verliebt sich in das erst 16-jährige Ex-Boyband-Idol ihrer Tochter. Nach vielen Runden mit Romantik und Popmusik nimmt die Geschichte eine vorhersehbare Wendung. Solène steht vor der Wahl: sich mit einem oberflächlichen, normalen Leben abzufinden oder für ihre neu entdeckte Liebe zu kämpfen.

Die romantische Tragikomödie "When You Saw Me" (Originaltitel: The Idea of You) ist inspiriert von Robinne Lees gleichnamigem, etwas rauerem Buch. Doch das Drehbuch und die Darbietungen der Hauptfiguren werden am Ende dramatisch aufgepeppt. Als romantische Komödie ist der Film zwar anständig, aber als Katalysator für soziale Gespräche ist er nicht geeignet.

Eine ausführliche Analyse von "Als du mich sahst" von Ronny Rüsch und Axel Max gibt es jetzt in einer brandneuen Folge des ntv-Podcasts "Oscars & Raspberries". Außerdem besprechen wir die Dramaserie "Mit zitternden Händen", die Buchverfilmung "Ein ganzer Kerl" und die Sitcom "Reich!"

