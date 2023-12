Die A1 zwischen Lensahn und Neustadt-Pelzer Haken ist gesperrt

Die Autobahn 1 wird zwischen den Kreuzungen Lensahn und Neustadt-Pelzer Haken am Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr wegen verwaschener Mittelstreifen gesperrt. Federal Highways Ltd gab am Donnerstag bekannt, dass die Maßnahme notwendig sei, um die Straßenentwässerung zu verringern. Es wird davon...