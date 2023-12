Handball - DHB rückt mit Aufsteigern und vier U21-Weltmeistern in die Europameisterschaft vor

Mit vier Europameistern, vier U21-Weltmeistern und einem Neuling im Jahr 2016 ist Nationaltrainer Alfred Gislason bei der Handball-Europameisterschaft auf Medaillenjagd.

Der 64-jährige Isländer hat 19 Spieler benannt, mit denen er am kommenden Mittwoch, 10. bis 28. Januar, die Vorbereitungen für das Heimfinale im Stadion in Frankfurt am Main beginnen wird.

„Ein sehr starkes Team“

DHB-Sportdirektor Axel Kromer sagte über den Kader: „Wir haben einen sehr starken Kader mit sehr hoher Qualität und Selbstvertrauen und wissen, dass die deutschen Heimfans ihre Unterstützung haben.“

Weltklasse-Torwart Andreas Wolff, Linksaußen Rune Damke, Rückraumspieler Kai Hafner und Center Yannick Kolbach bleiben nach dem Gewinn des Europapokals vor fast acht Jahren bestehen. In der U21-Mannschaft, die im vergangenen Sommer Weltmeister wurde, kamen Torwart David Späth sowie die Rückraumspieler Renars Uscins und Nils Lichtlein sowie Dreh- und Angelpunkt Justus Fischer in den Kader.

Fischer ist der Jüngste, Groetzki der Erfahrenste.

Fisher ist mit gerade einmal 20 Jahren der jüngste Spieler im DHB-Kader, während Rechtsaußen Patrick Groetzki mit 34 Jahren der erfahrenste Spieler ist und 171 Länderspiele auf dem Buckel hat. Martin Hanne ist zum ersten Mal hier. Der 22-jährige Rechtshänder vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf ist ein Kandidat für den Posten des Linksverteidigers.

Bei der Europameisterschaft trifft Deutschland in den Vorrunden auf die Schweiz, Nordmazedonien und Rekordweltmeister Frankreich. Die beiden besten Teams der Gruppe erreichen das Hauptfeld. „Ich freue mich auf unser Team, die Vorbereitung und das Spiel selbst“, sagte Gislason.

DHB-Aufstellungsplan und Ergebnisse DHB Select-Europameisterschaftsplan

Quelle: www.stern.de