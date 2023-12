Florence Pugh - Deshalb liebt sie es, Bettszenen zu filmen

Manche Menschen können überall schlafen – egal, wie viel um sie herum passiert. Schauspielerin Florence Pugh (27) scheint in diese Kategorie zu fallen, wie Podcast-Moderator Nick Grimshaw (39) jetzt in ihrem Podcast „Dish“ erzählte und Angela Hartnett (55) dies verriet. „Eigentlich schlafe ich am besten in einem Raum voller Leute, die sich auf die nächste Szene vorbereiten“, sagte sie in einem Interview.

"Ich mag die Szene auf dem Bett"

Es fällt ihr nicht schwer, jederzeit am Set in einen Wohnwagen zu steigen und ein zehnminütiges Nickerchen zu machen, aber sie möchte sich lieber direkt am Set hinlegen und schlafen können.

„Ich liebe die Bettszene“, erklärte Pugh ihre Leidenschaft für das Nickerchen im Bett. „Das sind die besten. Du musst im Bett liegen, wenn alles fertig ist, und dich auf das vorbereiten, was du im Bett tun musst.“ Auf die Frage, ob sie zu ihrem Wohnwagen gehen würde, sagte sie immer „Nein“. „Ich bleibe da wie eine kleine Bohne.“

"Lady Macbeth" ist im Schlafmodus

Einmal schlief sie tatsächlich ein: „In meinem zweiten Film, Lady Macbeth [...], in dieser Szene sollte ich schlafen und dann einige Zeit später aufwachen [...] Ich schloss, ich schlief mit geschlossenen Augen ein , und als sie mit den Dreharbeiten begannen, wachte ich plötzlich auf und tat so, als wäre ich wach.“

Das gesamte Team war zum Schießen bereit, aber sie schlief noch. Später sagte der Regisseur zu ihr: „Sehr gut, aber ich denke, wir können den Schlafteil beim nächsten Mal verkürzen.“

Florence Pugh wurde für ihre Leistung in „Lady Macbeth“ mehrfach als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Außerdem trat sie im Historiendrama Little Women (2019) mit Greta Gerwig (40) auf. Zuletzt spielte sie Jean Tatlock in „Oppenheimer“ unter der Regie von Christopher Nolan (53).

