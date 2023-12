Fritz Wepper - Der Zustand verbesserte sich nach der Sepsis leicht

Schauspieler Fritz Wepper (82) erholt sich von Blutvergiftung.In einem Interview mit Bild im Krankenhaus sagte er: „Mir geht es gut in dieser Situation. Ich habe wieder eine Sepsis. Aber ich habe das Schlimmste dieser Krankheit hinter mir.“ Es schien aus dem Nichts zu kommen, “ und er habe sich vorher „gut gefühlt“. Der Tod seines Bruders Elmar Wepper (1944-2023) Ende Oktober war für ihn sicherlich ein Schock: „Dieses absolute Ende war das Schlimmste. So lange ich mich erinnern kann, ist Elmar Ma immer da und ein Teil der Welt.“ ." Mein Leben. "

Weper sagte, er müsse nun noch eine Weile in der Klinik bleiben, könne aber an Heiligabend für ein paar Stunden nach Hause gehen. Den 24. Dezember verbrachte er mit seiner Tochter Sophie (42) und den Töchtern und Enkeln seiner 2019 verstorbenen ersten Frau Angela (1942-2019).

Am Weihnachtstag wird er ihn mit seiner jetzigen Frau Susanne Kellermann (49) und ihrer kleinen Tochter Filippa (12) im Krankenhaus besuchen. „Wenn meine Lieben zu Besuch kommen, gibt mir das Kraft“, sagte Weper. Kein Medikament kann diesen Energieschub ersetzen, dennoch freut er sich auf das Festival.

Susanne Kellermann: „Ich weiß nicht, wie oft ich mich schon verabschiedet habe“

Auch seine Frau sprach mit der Zeitung und schilderte, wie schwer der Verlust ihres Bruders für ihren Mann gewesen sei. Ihr Mann ist tatsächlich ein Meister darin, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, und das Beste daraus zu machen. Doch nun ist er an seiner Grenze angelangt: „Das hat Narben hinterlassen. Ich hätte ihn gerne mehr getröstet.“

Der Gesundheitszustand von Fritz Weper sei „anfangs sehr ernst“: „Ich weiß nicht, wie oft ich mich in den letzten Jahren von Fritz verabschiedet habe. Hoffnungen und Ängste erfordern auch viel Energie.“ Sie war immer extrem nervös und unruhig und konnte nicht schlafen: „Wenn der Wecker klingelt, lässt die Anspannung nach und man ist so müde, dass man in einer Sekunde einschläft.“ Darauf kann man sich nicht vorbereiten, das passiert jedes Mal . Schlag dich „am ganzen Körper“.

Die Krankenakte von Fritz Wepper war seit Jahren voll. Anfang 2021 wurde bekannt, dass der Schauspieler an metastasiertem Hautkrebs leide. In diesem Frühjahr wurde ein Tumor in seinem Bauch operativ entfernt. Er musste etwa 15 Monate im Krankenhaus bleiben, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

