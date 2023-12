Brauchtum - Der Werberglock-Markt in Neubrandenburg schließt vorzeitig

Der Neubrandenburger Weihnachtsmarkt schloss wegen erwarteter Unwetter vorzeitig. Wie die Stadt am frühen Donnerstagnachmittag mitteilte, soll der Weberlockenmarkt am Donnerstagabend bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Daher sollte es um 16 Uhr schließen. Durch den Sturm besteht für Fußgänger in der Gegend ein erhöhtes Risiko von starkem Regen und Windböen in Orkanstärke.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Ostseeküste von Rostock bis Vorpommern eine Unwetterwarnung herausgegeben. Orkanartige Windböen sind von Donnerstag 20 Uhr bis Freitag 8 Uhr möglich. Bäume können entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Der DWD fordert dazu auf, Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Vermeiden Sie nach Möglichkeit Aufenthalte im Freien. Im Landesinneren wird mit teils heftigen Sturmböen gerechnet.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de