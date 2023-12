Der Weihnachtsmann braucht Sie, damit Ihre Kinder an Heiligabend einschlafen können. So geht's

Außer mir, im Alter von 7 Jahren. Ich wachte auf, als die Uhr Mitternacht schlug, und war so aufgeregt, dass meine Mutter mir mein erstes Weihnachtsgeschenk machte - das neueste Album von Shaun Cassidy. Ich kann die Aufregung noch immer spüren, bevor ich wieder einschlief.

Jetzt, da ich selbst ein Kind habe, habe ich mehr Mitleid mit den anderen Eltern, die bis in die frühen Morgenstunden des Weihnachtstages Geschenke zusammenstellen und einpacken. Wir brauchen unsere Kinder nicht, damit sie lange aufbleiben oder mitten im Einpacken aufwachen. Zumindest halten sie uns für eine Stunde oder länger auf. Schlimmstenfalls sehen sie den Weihnachtsmann bei der Arbeit.

Was können Sie also tun? Ich habe den Schlafexperten Dr. Raj Dasgupta, außerordentlicher Professor für klinische Medizin an der Keck School of Medicine der University of Southern California, gefragt, der, das verspreche ich, kein Grinch ist. Der Vater von drei Kindern im Alter von 4, 8 und 10 Jahren wird seine Empfehlungen in diesem Jahr vielleicht zu Hause anwenden.

Seine Antworten sind aus Gründen der Klarheit und weil ich seinen Geschmack für Weihnachtsmusik, seine Selbstbeherrschung in Bezug auf Plätzchenteller und seine Ratschläge für Familie und Freunde bewundere, leicht bearbeitet. (Kursiv gedruckt sind meine Antworten.)

Haben Sie einen Plan für Heiligabend. Gehen Sie (wenn möglich) am Morgen nach draußen, um sich zu bewegen und Ihre Kinder zu ermüden. Das Sonnenlicht am Morgen hilft auch, unseren zirkadianen Rhythmus umzustellen, was wiederum das Einschlafen am Abend erleichtert. Lassen Sie es am späten Nachmittag ruhiger angehen. Legen Sie feste Schlaf- und Aufwachzeiten fest, an die sich alle halten. Wenn Sie in den Urlaub fahren oder Ihre Schlafgewohnheiten ändern, um Besucher zu empfangen, ist es wichtig, dass sich alle vor dem Schlafengehen darüber einig sind, wer wo und in welchem Bett schläft.

Vermeiden Sie zu viele Weihnachtszuckerbomben. Lassen Sie an Heiligabend die Finger von Süßigkeiten, es sei denn, Sie wollen, dass Ihr 6-Jähriger durch die Küche sprintet und in einer höheren Oktave singt als Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You". (OMG.) Interessanterweise besagen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Zucker nicht zwangsläufig bedeutet, dass Ihre Kinder überdreht sind, aber Sie können nicht ausschließen, dass Zucker einen leichten Einfluss auf das Verhalten haben kann.

Kinder, die unter Schlafentzug leiden, haben ein größeres Verlangen nach zuckerhaltigen Lebensmitteln, und in Studien wurde nachgewiesen, dass eine schlechte Schlafqualität signifikant mit einem höheren Zuckerkonsum zusammenhängt. Es ist jedoch immer am besten, den Zuckerkonsum über den Tag verteilt und vor allem kurz vor dem Schlafengehen zu reduzieren. Es ist besonders wichtig, nicht innerhalb von zwei Stunden vor dem Schlafengehen zu essen, da dies uns wach halten kann. (Aber die Keksteller!) Wenn Sie Freunde und Verwandte zu Besuch haben, achten Sie darauf, dass sie kurz vor dem Schlafengehen nicht zu viele zuckerhaltige Leckereien anbieten. (Zeigen Sie diese Geschichte den Großeltern.)

Verschenken Sie am Heiligabend ein Geschenk. Lassen Sie Ihre Kinder an Heiligabend jeweils ein Geschenk bekommen, und versuchen Sie, ihnen einen Brief vom Weihnachtsmann beizulegen, in dem er sie auffordert, schlafen zu gehen, damit er den Rest der Geschenke ausliefern kann. (OK. Dr. Raj - das ist genial!)

Warnen Sie sie nur als letzten Ausweg vor dem Weihnachtsmann. Wenn alles andere fehlschlägt und sie nicht einschlafen wollen, erinnern Sie sie daran, dass der Weihnachtsmann nicht kommen wird, wenn sie wach sind. (Na gut, das ist ein bisschen grinchig.) Das sollte sie zum Einschlafen bringen, wenn nichts anderes hilft.

Wenn sie dann schlafen, ist es an der Zeit, mit dem Weihnachtsmann zusammenzuarbeiten und die Geschenke einzupacken, damit er gehen kann.

Er sprang auf seinen Schlitten, gab seinem Team einen Pfiff,

und weg flogen sie alle, wie der Flaum einer Distel.

Aber ich hörte ihn ausrufen, bevor er außer Sichtweite fuhr -

"Frohe Weihnachten für alle und eine gute Nacht!"

Quelle: edition.cnn.com