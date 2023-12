Der Wächter": Anwohner in der Nähe des echten Hauses sind darüber hinweg

Wie NJ.com berichtet, kommen die Besucher von weit her, um das Haus in Westfield, New Jersey, zu besichtigen, das die Serie inspiriert hat.

"Ich dachte, ich komme nur, weil die Geschichte so interessant ist", zitiert die Publikation Pradeep Soni, der 25 Minuten von zu Hause aus gefahren ist, um sich das Haus anzusehen. "Das Haus ist wirklich schön. Es ist nicht gruselig oder so."

Der Streaming-Gigant beschreibt "The Watcher" folgendermaßen: "Die Familie Brannock zieht in ihr vermeintliches Traumhaus in der Vorstadt, das sich schnell in eine lebende Hölle verwandelt."

"Ominöse Briefe von jemandem, der sich selbst 'The Watcher' nennt, sind nur der Anfang, als die düsteren Geheimnisse der Nachbarschaft ans Licht kommen", heißt es in der Beschreibung der Serie.

Sie basiert auf der wahren Geschichte der Familie Broaddus, die kurz nach dem Kauf des Hauses mit sechs Schlafzimmern anonyme Briefe erhielt, die immer bedrohlicher wurden. Das New York Magazine dokumentierte ihre erschütternde Geschichte im Jahr 2018 in einem Artikel mit dem Titel "The Haunting of a Dream House".

Die Familie verkaufte das Haus schließlich für weniger, als sie dafür bezahlt hatte.

"Wir machen uns alle Sorgen um die Familie, die jetzt dort wohnt, und ihre Nachbarn", sagte Anwohnerin Trish Dulinkski gegenüber NJ.com. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie lange es dauern wird, bis die Leute das Interesse verlieren, damit die Nachbarschaft wieder zur Normalität zurückkehren kann, und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie viel Post die armen derzeitigen Besitzer von Verrückten aus aller Welt erhalten werden."

Der Film "The Watcher" wurde Berichten zufolge nicht in dem echten Haus am Boulevard 657 gedreht, sondern in einem Haus in Rye, New York.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com