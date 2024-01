Der Trailer zu "Feud" mit Demi Moore zeigt den verstorbenen Treat Williams in seiner letzten Rolle

Der am Mittwoch veröffentlichte Trailer zeigt Williams in der Rolle des Medienmagnaten William S. Paley an der Seite von Naomi Watts, die seine Frau Babe Paley spielt. Der 1990 verstorbene Paley war ein amerikanischer Geschäftsmann, dem der Aufbau des Sendernetzes CBS zugeschrieben wird.

Die neue Serie, die im Trailer als "die ursprünglichen Hausfrauen" bezeichnet wird, wartet mit einer Starbesetzung auf, zu der Watts, Demi Moore, Chloe Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart und Diane Lane gehören, die verschiedene Gesellschaftsgrößen spielen, die mit dem Schriftsteller Truman Capote (Tom Hollander) verbunden sind.

In dem fast dreiminütigen Clip sind sie an der Seite von Williams in einem scheinbar anzüglichen Drama der New Yorker Society-Szene der 1960er Jahre zu sehen, während im Hintergrund Linda Ronstadts "You're No Good" läuft.

Williams starb im Alter von 71 Jahren im Juni nach einem Motorradunfall in Vermont, wie CNN damals berichtete. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in Hollywood war Williams ein beliebter Schauspieler, der vor allem durch seine Rollen in "Blue Bloods" und "Everwood" bekannt wurde. Seine Arbeit in "Feud" war sein letztes Projekt vor seinem Tod.

"Er war wirklich in seinem Element, als er mit den Besten der Besten in jeder Abteilung an diesem Projekt arbeitete und hätte nicht glücklicher sein können", sagte Williams' Frau Pam Williams über die Arbeit ihres verstorbenen Mannes an "Feud" in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit People.

"Feud" folgt dem Schriftsteller Capote und der Geschichte seines Zerwürfnisses mit einer Gruppe elitärer Frauen der Gesellschaft, die als "die Schwäne" bekannt sind und mit denen er "einst ein Vertrauter war", wie es in der offiziellen Synopsis heißt.

Staffel 1 von "Feud" debütierte 2017 mit "Bette and Joan" mit Susan Sarandon und Jessica Lange in den Hauptrollen als Bette Davis bzw. Joan Crawford. Produziert wird die Serie von Ryan Murphy.

"Feud: Capote Vs. The Swans" wird ab dem 31. Januar auf Hulu zu sehen sein.

