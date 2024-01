Der spanische Fußballstar Jennifer Hermoso sagt im Verfahren wegen sexueller Nötigung gegen Luis Rubiales aus

Der Kuss wurde weltweit im Fernsehen übertragen, als die spanischen Spieler nach ihrem Sieg im vergangenen August ihre Medaillen und Glückwünsche von wichtigen Persönlichkeiten aus Politik und Fußball entgegennahmen.

Rubiales, der damalige Präsident des spanischen Fußballverbands, küsste Hermoso auf den Mund und klopfte ihr dann zweimal auf den Rücken, was in Spanien und international sofort einen Aufschrei der Empörung über die Einwilligung auslöste.

Rubiales hatte den Kuss als "einvernehmlich" bezeichnet - eine Behauptung, die Hermoso mit der Begründung bestritt, sie habe nicht eingewilligt und sei nicht respektiert worden.

Rubiales trat im vergangenen September nach wochenlangem Druck von seinem Amt als Verbandspräsident zurück und muss nun mit einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung wegen seiner angeblichen Handlungen rechnen.

Der Ermittlungsrichter Francisco de Jorge prüft die dem Gericht vorgelegten Beweise, um zu entscheiden, ob der Fall vor Gericht verhandelt werden soll.

Die spanische Staatsanwaltschaft gab nach der geschlossenen Gerichtsverhandlung am Dienstag eine Erklärung ab, in der es hieß, Hermoso habe "bestätigt, was sie (zuvor) gegenüber der Staatsanwaltschaft erklärt hatte".

"Der Kuss kam unerwartet und war zu keinem Zeitpunkt einvernehmlich. Nach diesem Vorfall war die Situation, die das Opfer sowohl auf dem Rückflug nach Spanien als auch während des Aufenthalts auf Ibiza durch die Ermittler erlebte, eine Belästigung, die ihr normales Leben veränderte und zu einer Situation der Unruhe und Traurigkeit führte", hieß es in der Erklärung.

Außerhalb des Gerichts erklärte Hermoso gegenüber Reportern, dass "alles gut gelaufen" sei und sie hoffe, dass der Fall seinen Lauf nehmen werde.

"Und ich danke Ihnen für die Unterstützung, die Sie mir schon so oft entgegengebracht haben, und hoffe, dass alles gut für Sie läuft", sagte Hermoso.

Rubiales sieht sich zwei Anklagen gegenüber, wegen angeblicher sexueller Nötigung und wegen angeblicher Nötigung, weil er Hermoso später angeblich dazu gedrängt hat, zu sagen, der Kuss sei einvernehmlich gewesen, so ein Staatsanwalt am nationalen Gericht im Dezember gegenüber CNN.

Drei weitere Männer, darunter der ehemalige Trainer der Frauenmannschaft und zwei weitere Verbandsfunktionäre, müssen sich nach Angaben des Staatsanwalts wegen angeblicher Nötigung in je einem Fall verantworten.

Rubiales und die anderen drei Angeklagten haben die gegen sie erhobenen Vorwürfe in den letzten Monaten in ihren Aussagen vor dem Richter jeweils bestritten, so die Staatsanwaltschaft in früheren Erklärungen nach den jeweiligen Anhörungen.

Der Weltfußballverband FIFA hatte Rubiales im Oktober für drei Jahre von "allen fußballbezogenen Aktivitäten" ausgeschlossen, wogegen er Berufung einlegen will.

Quelle: edition.cnn.com