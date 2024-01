Der Schüler, der Golfgeschichte schrieb: Das hektische Doppelleben des 15-jährigen Ratchanon 'TK' Chantananuwat

Aber Ratchanon ist nicht wie die meisten Kinder in seinem Alter - er ist bereits ein Amateur-Golfer , der Geschichte geschrieben hat und gegen einige der besten Golfprofis antritt.

Im April - fünf Wochen nach seinem 15. Geburtstag - sorgte er für internationale Schlagzeilen, als er als jüngster männlicher Spieler auf der Major Tour den mit 750.000 Dollar dotierten Trust Golf Asian Mixed Cup in seiner Heimat Thailand gewann.

In diesem Monat lernt er für wichtige Biologie- und Wirtschaftsprüfungen - ein Stress, den er mit der Vertretung seines Landes bei den 31. südostasiatischen Spielen (SEA) in Vietnam jonglieren muss.

Das ist ein Balanceakt von beängstigendem Ausmaß, aber Ratchanon lässt sich nicht beirren.

"Manchmal ist es ein bisschen schwierig, aber ich genieße die Herausforderung", sagte er gegenüber CNN. "Ich liebe es, in beidem gut abzuschneiden und allen Zweiflern das Gegenteil zu beweisen.

"Anscheinend kann man als Sportler keine guten Leistungen in der Schule erbringen. Ich versuche, das zu ändern."

Der Sieg auf der Asian Tour markierte einen neuen Höhepunkt in der noch jungen Karriere eines der hellsten Jungstars des Sports. Ratchanon hat einen sensationellen Aufstieg hingelegt, seit er im August 2020 im Alter von nur 13 Jahren und vier Monaten als jüngster Spieler in der Geschichte der All Thailand Golf Tour den Cut schaffte.

Unglaublicherweise war er sogar schon früher kurz davor, ein Turnier der Asian Tour zu gewinnen, als er bei seinem ersten internationalen Profi-Turnier, dem Singapore International im Januar, den dritten Platz belegte.

Die Geschichte seiner Herkunft

Ratchanons Ursprungsgeschichte des Golfsports liest sich wie ein Comicbuch. Nachdem er im Alter von drei Jahren begonnen hatte, mit Plastikschlägern und -bällen zu spielen, wurde TK - ein Spitzname, der sich aus den Initialen seiner Eltern zusammensetzt - bei seinem ersten Turnier im Alter von vier Jahren Letzter.

"Ich habe das Kind gesehen, das den Pokal bekommen hat, und wurde richtig neidisch", erinnert sich Ratchanon. "Ich wusste nicht, warum ich keinen bekommen hatte, also war ich sehr wütend. Dann musste mir mein Vater erklären, wie er gewonnen hat, damit er den Pokal bekommt.

Nach einem Monat intensiven Trainings unter der Anleitung eines ebenso wettbewerbsorientierten, golfbegeisterten Vaters konnte er die Trophäe beim nächsten Versuch in die Hände nehmen.

Bei seinem ersten Junior World Event ein Jahr später waren auf den Stühlen an jedem Abschlag motivierende Botschaften eingraviert. "Sieger geben nie auf und Drückeberger gewinnen nie", lautete eine davon - ein Motto, das Ratchanons Mentalität und Arbeitsmoral veranschaulicht.

Sein Vater fungiert als sein Caddie und als dritter Trainer, der zusätzliche Stunden mit seinem Sohn verbringt, um auf den Lektionen der beiden anderen Trainer aufzubauen. An den Tagen, an denen keine Schule stattfindet, wird das ohnehin schon intensive Training noch intensiviert, und der Junge verbringt zwischen sieben und neun Stunden auf dem Golfplatz, um sein Können zu verbessern.

Da er vor Erschöpfung gewarnt wurde, hat Ratchanon damit begonnen, sich gelegentlich einen halben Tag freizunehmen, um die Zeit mit Nachhilfe, Physiotherapie oder Fitness zu verbringen, weist aber alle Anzeichen eines Burnouts von sich.

"Ich sehe das nicht kommen. Ich liebe Golf. Ich liebe es zu üben", sagte Ratchanon.

"Ja, es ist hart - es tut weh und man braucht viel Disziplin, aber selbst zwei Monate superharte Arbeit, nur um diesen einen guten Schlag oder ein gutes Ergebnis zu erzielen, zahlen sich für mich aus.

Vorbild

Und wer könnte Ratchanons Aufstieg besser überwachen als sein Landsmann Thongchai Jaidee, eine Legende der Asian Tour mit 20 Siegen als Profi. Die 52-jährige Ikone hat dem Youngster seit ihrem ersten Treffen im Jahr 2019 bei verschiedenen Aspekten seines Spiels geholfen.

Als Ratchanon den Spinning Chip seines Helden lernen wollte, verbrachten die beiden die nächsten drei Wochen damit, die Technik sechs Stunden am Tag zu üben.

"Er hat mir so sehr bei meinem Spiel geholfen. Er ist ein toller Typ", sagte Ratchanon. "Ich glaube, es macht ihm einfach Spaß, thailändische Golfer für die Zukunft des thailändischen Golfsports zu fördern."

Thongchai hat auch dazu beigetragen, die mentale Seite des Spiels des Teenagers zu formen, indem er ihm half, eine Routine einzuführen, um Leistungseinbrüche unter Druck zu überwinden. Jetzt hat Ratchanon eine Methode, die er in wichtigen Momenten anwenden kann: langsam machen, einen Schluck Wasser nehmen und "ohne zu zögern" schwingen.

Auf die Frage nach dem Druck, der durch den Titel "Wunderkind" und das Zusammentreffen mit der Sportelite entsteht, antwortet der 15-Jährige einfach: "Ich genieße es.

"Ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt ... Ich habe keine Angst, mit guten Leuten zu spielen", sagt er.

"Niemand hat mich wirklich dazu gedrängt, und ich habe das Glück, dass ich viele gute Leute um mich herum habe, die mich unterstützen und mich auf Kurs halten."

In der Schule bleiben

Diese Einstellung hilft Ratchanon, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Er will den Sprung ins Profilager nicht überstürzen und konzentriert sich darauf, die Schule mit Bravour abzuschließen.

Ratchanon träumt bereits davon, an einem College in den USA Physik zu studieren und nebenbei seinen Golfsport weiter zu betreiben. Er möchte dem Beispiel von Colin Morikawa und der Thailänderin Patty Tavatanakit folgen, die an der University of California, Berkeley, bzw. an der UCLA studiert haben, bevor sie zu großem Ruhm gelangten.

"Ich habe viele thailändische Spieler gesehen, die früh Profi wurden, aber ich glaube, jetzt wissen viele, dass es sich lohnt, aufs College zu gehen", sagte er.

"Wenn wir Profi werden, ist das unser Leben. Wir können nicht mehr zurück."

