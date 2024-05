Der Schauspieler Nicholas Galitzine beschreibt, dass er sich wie ein Stück Fleisch fühlt, das in einer Metzgerei ausgestellt wird.

Ein 29-jähriger Schauspieler, der an der Seite von Anne Hathaway in der neuen Liebeskomödie "The Idea of You" spielt, erzählte, dass ihn Bemerkungen über sein gutes Aussehen gestört haben.

In einem Interview mit GQ, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, ging Galitzine auf die Frage ein, wie es sich anfühlt, eine Figur zu spielen, die für ihre Attraktivität bekannt ist.

Er antwortete: "Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, als ernsthafter Darsteller gesehen zu werden. Ich bin nicht hier, um Sie zum Weinen zu bringen, aber es war hart, Teil einer Unterhaltung zu sein, in der ich wie ein Stück Fleisch in einer Metzgerei angesehen werde."

Dieses Gefühl hatte er auch während des Casting-Prozesses und in den Reaktionen anderer Leute auf seine Arbeit. "Nur wegen meines Aussehens gesehen zu werden, macht mir große Angst", erzählte er.

In dem Film spielt Galitzine, der auch in "Mary & George" mit Julianne Moore und dem letztjährigen Film "Red, White and Royal Blue" zu sehen ist, den Leadsänger einer beliebten Boyband, der sich unerwartet in eine alleinerziehende Mutter, gespielt von Hathaway, verliebt, nachdem er sie beim Coachella kennengelernt hat.

Es wurde viel darüber spekuliert, ob sein Charakter, Hayes Campbell, der fiktiven Boyband "August Moon", Harry Styles nachempfunden wurde.

Galitzine gab zu, dass Styles "eine klare Ähnlichkeit" sei, fügte aber hinzu: "Ich denke, es ist wichtig, dass wir keinen direkten Vergleich mit ihm anstellen, weil er eine reale Person ist, sowohl in der Musik- als auch in der Filmindustrie. Wir sollten das [Getrenntsein] normalisieren, anstatt eine direkte Parallele zu jemandem zu ziehen, der bereits etabliert ist."

Kürzlich beschrieb Hathaway in einem Interview mit dem V Magazine, um für den Film zu werben, wie Galitzine seine Rolle bekam.

Beim Vorsprechen mussten die Schauspieler ein Lied auswählen, mit dem sie Hathaways Figur zum Tanzen bringen wollten. Sie sagte: "Ich hörte die Stimme von Brittany Howard [von Alabama Shakes] und fing einfach an zu lächeln. Und als er mich lächeln sah, entspannte er sich und wir fingen einfach an zu tanzen."

Galitzine beschrieb das Vorsprechen als "anders als alles, was ich je erlebt habe".

"Wir sind aufgestiegen. Wir haben miteinander geflennt", sagte er der GQ.

