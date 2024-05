Der PR-Chef von Baidu löst eine PR-Krise aus, indem er Einblicke in die Arbeitsplatzkultur des Unternehmens gewährt.

Qu Jing, Vizepräsidentin für Kommunikation bei Baidu, löste in China eine heftige Reaktion aus, indem sie ein hartes Arbeitsumfeld befürwortete, das bei jungen Berufstätigen, die der langen Arbeitszeiten und des starken Drucks überdrüssig sind, eine negative Reaktion hervorrief.

In einer Reihe von kurzen Videos, die auf Douyin, Chinas Version von TikTok, geteilt wurden, sprach sie über ihre Hingabe zu ihrem Job, ihr strenges Management und die nie endenden Erwartungen an ihre Untergebenen.

In einem der Videos kritisierte Qu die Weigerung eines Mitarbeiters, an einer 50-tägigen Geschäftsreise während der Covid-19-Pandemie teilzunehmen, als Reisebeschränkungen und Quarantänen verhängt wurden.

"Warum sollte ich mich um Ihre Familienangelegenheiten kümmern? Ich bin nicht Ihre Schwiegermutter", erklärte sie. "Ich bin 10, 20 Jahre älter als du. Ich fühle mich nicht verbittert oder müde, auch nicht mit zwei Kindern. Wer sind Sie, dass Sie mir sagen, dass Ihr Mann damit nicht umgehen kann?"

In einem anderen Video ging es um ihre eigenen beruflichen Entbehrungen als Mutter. Sie gab zu, dass sie den Geburtstag ihres ältesten Sohnes und die Schulnote ihres jüngeren Sohnes vergessen hatte, weil sie zu viel arbeitete. Sie bereue es nicht, denn sie habe sich entschieden, "eine Karrierefrau zu sein".

"Wenn Sie in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten, erwarten Sie keine freien Wochenenden", sagte sie in einem dritten Video. "Lassen Sie Ihr Telefon rund um die Uhr eingeschaltet, immer bereit zu reagieren."

Qu entschuldigte sich am Donnerstag für ihre Kommentare und betonte, dass sie nicht die Ansichten von Baidu vertrete. Dennoch lösten ihre Äußerungen Kritik in China aus, wo sich die Beschäftigten seit langem über die exzessive Arbeitskultur und den starken Wettbewerb am Arbeitsplatz beschweren, insbesondere in der Tech-Branche.

"In ihrer Stimme und ihrem Tonfall ist ein Mangel an Empathie für die gemeinsamen Kämpfe ihrer Kollegen zu erkennen", erklärte Ivy Yang, eine chinesische Tech-Analystin und Gründerin von Wavelet Strategy.

"Vieles von dem, was sie gesagt hat, hat einen Nerv getroffen, weil viele Menschen in ihren eigenen Büros die gleichen Probleme spüren. Die Tatsache, dass sie es so direkt gesagt hat, hat eine emotionale Reaktion hervorgerufen", so Yang weiter.

Chinas junge Berufstätige haben sich zunehmend über die anspruchsvolle Arbeitsplatzkultur in verschiedenen Branchen geäußert.

Im Jahr 2019 sah sich Jack Ma, Mitbegründer von Alibaba, erheblicher Kritik ausgesetzt, nachdem er die "996"-Praxis - sechs Tage in der Woche von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends zu arbeiten - befürwortet und als "großen Segen" bezeichnet hatte.

Yang bezeichnete dieses Ereignis als "Wendepunkt", der die Menschen dazu veranlasste, die Rolle der Arbeit in ihrem Leben zu überdenken, ein Trend, der sich fortsetzt, da Chinas Wirtschaft mit Herausforderungen wie einer Immobilienkrise, schwindenden Auslandsinvestitionen und einem schleppenden Konsum zu kämpfen hat.

"Wenn Unternehmen von ihren Mitarbeitern absolute Loyalität, Zeit und Energie verlangen, haben die Mitarbeiter das Gefühl, dass es keine Gegenleistung oder Entschädigung für ihre Bemühungen oder ihren Beitrag gibt, insbesondere in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs. Dieser Konflikt ist der Kern des Falles Baidu", fügte Yang hinzu.

Aufgrund der wachsenden öffentlichen Empörung wurden die Videos auf Qus persönlichem Douyin-Konto entfernt.

"Bewusst unpassende Äußerungen"

Nach mehreren Tagen des Schweigens bedauerte Qu öffentlich auf ihrem persönlichen WeChat-Konto, Chinas beliebtester Social-Media-Plattform, dass sie einen solchen Sturm ausgelöst hatte.

"Ich habe alle Meinungen und Rückmeldungen von verschiedenen Plattformen gelesen, und viele von ihnen sind angemessen und sollten überdacht werden. Ich bedauere zutiefst, was ich getan habe", schrieb Qu.

Sie betonte auch, dass ihre Äußerungen nicht die Haltung von Baidu widerspiegeln.

"Viele unangemessene und unpassende Punkte wurden in den Videos geäußert, was zu Missverständnissen über die Werte und die Kultur des Unternehmens führte und ernsthaften Schaden verursachte", erklärte Qu.

Baidu hat sich nicht zu der Situation geäußert.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gab an, dass Qu's Videos Teil ihrer Bemühungen waren, die Präsenz von Baidu auf Kurzvideo-Plattformen zu erhöhen, die in China zu einem wichtigen Kanal für die Informationsverbreitung geworden sind.

Qu forderte alle PR-Mitarbeiter auf, ihre persönlichen Konten einzurichten, einschließlich verschiedener Inhaltsoptionen, und Qu entschied sich dafür, ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen, so die Person, die anonym bleiben wollte.

Mit ihrem Eintritt in das Team kam es zu einer bedeutenden Veränderung, die dazu führte, dass mehr als 60 % der Mitglieder innerhalb weniger Monate nach ihrer Ankunft das Unternehmen verließen, so ein ehemaliger Mitarbeiter, der anonym mit CNN sprach.

Von der PR-Abteilung wurde erwartet, dass sie ständig erreichbar und reaktionsschnell war, Nachrichten schnell beantwortete und selbst zu später Stunde oder an Wochenenden an Sitzungen teilnahm, wie der ehemalige Mitarbeiter sagte.

Qu scheint die autoritäre Haltung übernommen zu haben, die man in der Unternehmensverwaltung von Huawei antrifft, und legt Wert darauf, "diszipliniert" zu sein und "Schlachten" zu gewinnen, so der ehemalige Mitarbeiter.

Auch wenn dieser Managementansatz möglicherweise nicht für andere Unternehmensbereiche repräsentativ ist, scheint ihre Weiterbeschäftigung darauf hinzudeuten, dass das obere Management solche Handlungen sanktioniert.

"Wenn ein Unternehmen ein solches Verhalten eines Mitarbeiters toleriert oder sogar dazu auffordert, ist das ein klares Zeichen dafür, dass es dieses Verhalten gutheißt", erklärte die Person.

Wir haben versucht, Huawei um eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit zu bitten.

