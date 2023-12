Der peinliche Spitzname von Prinz William wurde enthüllt

Ein britischer Rugby-Star und Schwiegervater von Prinz William erklärt, wie er seinen Spitznamen erhielt. „Oh mein Gott, es ist jetzt draußen“, sagte er anschließend. Der Name gibt Aufschluss über die Trinkfähigkeit des Prinzen innerhalb seines vertrauten Kreises – also der unteren Kreise.

Der ehemalige Rugby-Star Mike Tindall hat enthüllt, wie er Prinz William nennt. Der Schwiegersohn von Prinzessin Anne hat dem britischen Thronfolger scherzhaft den Spitznamen „Pint Willy“ gegeben. Offenbar trinkt William, 41, nicht besonders gern.Laut BBC machte Tindall diese Bemerkungen, als er mit seiner Frau Zara, einer Cousine des Prinzen von Wales, in einem Podcast auftrat.

Mike Tindall, der vier Jahre älter ist als der Prinz, sagte: „Der Prinz von Wales ist das, was ich ‚Pint Willy‘ nenne, weil er nicht der beste Trinker ist.“ Ein Pint entspricht etwa einem halben Liter. Tindall fügte hinzu, dass er aus einer Sportart stamme, die auch Wert auf Einheit und „ein paar Biere regelmäßig“ lege.

Tindall entschuldigte sich später bei Prinz William für die Preisgabe seines Spitznamens. „Oh mein Gott, es ist jetzt da draußen. Tut mir leid, Sir.“ Seine Frau fügte angeblich hinzu: „Sie sind in Schwierigkeiten!“

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich Mike Tindall über die Welt der Könige äußert: In einem anderen Podcast im Herbst verriet er bereits, dass die Frau von Prinz William, Kate Middleton, Spaß am Trinkspiel „Beer Pong“ hat, bei dem es um Tischtennisbälle geht gespielt. Der Ball wird in das Wasserglas geworfen. Der Gegner muss aus jedem Pokaltreffer trinken.

Auch Mike Tindall sorgte letztes Jahr mit seinen Fernsehauftritten für Schlagzeilen. Er nahm an der britischen Version von „I'm a Celebrity – Get Me Out of Here!“ teil, „I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!“. Er verbrachte auch viel Zeit im Dschungelcamp. Tyndall verpasste das Finale nur knapp und wurde Vierter.

Mike Tindall und Zara Tindall lernten sich 2003 kennen und heirateten 2011. Sie haben drei Kinder: Mia Grace, Lena Elizabeth und Lucas Philip.

