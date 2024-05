Der nächste "Herr der Ringe"-Film soll 2026 in die Kinos kommen

Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens arbeiten an einem neuen "Herr der Ringe"-Projekt mit dem Titel "The Hunt for Gollum". Dies wurde am Donnerstag von Warner Bros. Discovery bekannt gegeben. Andy Serkis, der die Figur Gollum in der "Herr der Ringe"-Reihe verkörperte, wird bei dem Film Regie führen. Walsh und Boyens sind zusammen mit Phoebe Gittins und Arty Papageorgiou für das Schreiben des Drehbuchs verantwortlich.

"Ja, mein Schatz. Es ist wieder einmal an der Zeit, mit meinen lieben Freunden, den bemerkenswerten Meistern von Mittelerde, Peter, Fran und Philippa, ins Unbekannte aufzubrechen", sagte Serkis in einer Erklärung.

"Es ist ein Privileg und eine Ehre, mit unserem Kumpel und Co-Kollaborateur Andy Serkis nach Mittelerde zurückzukehren, der noch eine Rechnung mit der stinkenden Kreatur Gollum offen hat", erklärten Jackson, Walsh und Boyens in einem gemeinsamen Statement. "Als eingefleischte Fans von Professor Tolkiens reichhaltiger Mythologie freuen wir uns darauf, wieder mit Mike De Luca, Pam Abdy und dem gesamten Team von Warner Bros. zusammenzuarbeiten und eine neue Reise anzutreten!"

Die Filme werden von Warner Bros. Pictures und New Line Cinema produziert. Warner Bros. ist im Besitz der Muttergesellschaft von CNN.

Jackson hat mit der "Herr der Ringe"-Trilogie Kinogeschichte geschrieben, denn er war der erste Mensch, der bei drei großen Filmen gleichzeitig Regie führte.

"Die Gefährten des Rings", "Die zwei Türme" und "Die Rückkehr des Königs" wurden für zahlreiche Preise nominiert, darunter Oscars, Golden Globes und BAFTAs.

Serkis fungierte als 2nd Unit Director bei Jacksons "Der Hobbit"-Trilogie und führte auch bei dem 2021 erscheinenden Film "Venom: Let There Be Carnage".

Quelle: edition.cnn.com