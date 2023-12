Der inhaftierte russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist laut seinem Team "gefunden" worden

"Wir haben Alexey gefunden", sagte seine Sprecherin Kira Yarmysh in einer Erklärung auf X. "Er befindet sich jetzt in IK-3 in der Siedlung Kharp im Autonomen Bezirk der Jamal-Nenzen."

Sie sagte, dass Nawalnys Anwalt ihn am Montag besucht habe und dass es dem inhaftierten Aktivisten "gut gehe".

Nawalnys Anwälte erklärten am 11. Dezember, sie hätten den Kontakt zu ihm verloren. Bis dahin war er in einer Strafkolonie etwa 150 Meilen östlich von Moskau inhaftiert.

Er war im August zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt worden, nachdem man ihn der Gründung einer extremistischen Gemeinschaft, der Finanzierung extremistischer Aktivitäten und zahlreicher anderer Straftaten für schuldig befunden hatte.

Navalny-Anhänger behaupten, seine Verhaftung und Inhaftierung sei ein politisch motivierter Versuch, seine Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin zu unterdrücken.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und wird aktualisiert werden.

Quelle: edition.cnn.com