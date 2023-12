Michelle Hunziker - Der Gastgeber „genießt es wirklich, Oma zu sein“

Die erste Weihnachtsausgabe von „LOL: Last One Laughing“ ist erschienen.Michael Bully Herbig (55) lädt zum Anschauen von „Haha: The Last Laugh – Christmas Special“ ein. Die drei 30-minütigen Folgen können ab dem 22. Dezember auf Prime Video gestreamt werden.

Das Besondere an der neuen Serie ist, dass die Stars erstmals nicht mehr alleine, sondern zu zweit gegeneinander antreten. „Wir haben uns etwas wirklich Lustiges ausgedacht, von dem wir hoffen, dass es selbst die härtesten Leute zum Lachen bringt“, versprach Michelle Hunziker (46) in einem Interview mit der Nachrichtenagentur News. Der Gastgeber kämpft mit Rick Kavanian (52) um den Sieg.

Dieses Team hat Angst vor Michelle Hunziker

Die weiteren Teams waren: Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (51), Carolin Kebekus (43) und Teddy Teclebrhan (40) sowie Martina Hill (49) und Kurt Krömer (48). Vor welcher Paarung hat Hunzik am meisten Angst? „Anke Engelke und Bastian Pastewka. Sie kennen sich schon lange und waren gut eingespielt, und ich musste mich zusammenreißen und nicht über sie lachen.“

Hunziker war bereits in der dritten Staffel aufgetreten, schied jedoch in der dritten Folge aus. Was möchte sie dieses Mal anders machen? „Ich habe beschlossen, nicht zu lachen“, sagte der Moderator lachend. Teamfights machen die Teilnahme jetzt einfacher, „einerseits, weil man sich gegenseitig mit Bällen bewerfen kann, um andere zum Lachen zu bringen, andererseits ist es aber auch schwieriger, weil man riskiert, über sich selbst und seinen Partner zu lachen als über sich selbst.“ „Beim eigenen Partner steht viel mehr auf dem Spiel“, fuhr Hunziker fort.

„Ich liebe es wirklich, Oma zu sein“

Gastgeber haben dieses Jahr jede Menge Gründe zum Lächeln. Am meisten freute sie sich über ihr erstes Enkelkind. Ihre Tochter Aurora (27) brachte Ende März Sohn Cesare zur Welt. „Ich liebe es wirklich, Oma zu sein und liebe meinen Enkel. Ich verbringe Zeit mit ihm, wann immer es möglich ist, und freue mich wirklich auf unser erstes gemeinsames Weihnachten“, sagte eine Schweizerin aufgeregt. „Wie jedes Jahr feiern wir mit der ganzen Familie. Natürlich haben wir unsere Traditionen und das Wichtigste ist, den Kindern das Fest so angenehm wie möglich zu gestalten.“

