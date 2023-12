Dass Kit Connor rauskommt, geht dich nichts an

Connor, der Star der Netflix-Teenie-Romanze "Heartstopper", sagte am Montag, er fühle sich gezwungen, sich zu outen - eine beunruhigende neue Entwicklung an der Schnittstelle von Stempelkultur und Identitätskontrolle.

In der Coming-of-Age-Serie mit einer erfrischenden, queeren Handlung spielt Connor den britischen Highschool-Rugbyspieler Nick Nelson an der Seite seines Klassenkameraden Charlie Spring, gespielt von Joe Locke, der sich in ihn verliebt. Im Laufe der acht Episoden umfassenden Serie, die auf der gleichnamigen Graphic Novel von Alice Oseman basiert, beginnt Nick, seine eigene Sexualität zu hinterfragen, während seine Gefühle für Charlie wachsen.

Die Serie kam bei ihrem Start in diesem Jahr so gut an, dass sie bereits um zwei weitere Staffeln verlängert wurde. Sie ist eine der ersten Serien, die LGBTQ-Charaktere in den Mittelpunkt stellt - sowohl Nick und Charlie als auch andere in der Hauptbesetzung - und sich an ein Teenager- und junges Erwachsenenpublikum richtet. Im Gegensatz zu Sendungen wie "Sex Education" und "Euphoria", die zwar auch eine wunderbare sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufweisen, aber expliziter sind.

Die Aufforderung an Connor, sich zu seiner eigenen Orientierung zu äußern, begann in diesem Frühjahr mit Spott auf Twitter, auf den er in einem Tweet mit den Worten reagierte: "twitter ist so lustig, man. anscheinend kennen einige Leute hier meine Sexualität besser als ich..." Dennoch ließ der Druck nicht nach, und Connor wurde zur Zielscheibe dessen, was in den sozialen Medien als "Queerbaiting" bezeichnet wurde. Es wurde behauptet, die Serie versuche, die Leute mit breiteren LGBTQ-inklusiven Themen anzulocken, ohne die Identität seiner Figur bewusst zu enthüllen - und dass Connor vielleicht dasselbe tue.

Die Wahrheit über Nelsons Figur und Connors Identität im wirklichen Leben könnte viel differenzierter sein. Nichtsdestotrotz twitterte Connor, der sich offensichtlich in die Enge getrieben fühlte, an Halloween an seine 1 Million Follower, dass er bisexuell sei: "back for a minute. i'm bi", schrieb er. "ich gratuliere euch, dass ihr einen 18-jährigen gezwungen habt, sich zu outen. ich glaube, einige von euch haben den sinn der show nicht verstanden. tschüss."

In dieser Geschichte gibt es viel zu entdecken, nicht zuletzt die Tatsache, dass ein junger Erwachsener gezwungen wurde, Teile seiner eigenen Identität öffentlich zu machen, die sehr privat sind - und die sich vielleicht noch im Fluss befinden.

Connor spürte den Druck eines moralistischen Mobs in den sozialen Medien, einer Kraft, die schnell angreift und nur langsam vergibt, die verlangt, dass man ihre Fragen sofort und ohne Raum für Nuancen oder Kontext beantwortet. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir als Kultur agieren sollten.

Manchmal bringt der Twitter-Mob echte Probleme ans Licht und führt sie schneller zu positiven Ergebnissen. Zu anderen Zeiten jagt er einfach alles in die Luft und geht davon, ohne sich um die Opfer zu kümmern, die er hinterlässt.

Connors Outing ist das jüngste in einer Reihe von Prominenten, die sich in letzter Zeit gezwungen sahen, sich zu outen, damit die Boulevardmedien dies nicht für sie tun, und steht im Gegensatz zu der langen Geschichte von Hollywood-Prominenten, die gezwungen waren, im Verborgenen zu bleiben oder ihre Karriere zu riskieren.

Vom verschlossenen Schauspieler Rock Hudson im 20. Jahrhundert bis zum offen transsexuellen Schauspieler Elliot Page heute mussten Darsteller lange Zeit ein Doppelleben führen und ihre wahre Identität verbergen, um auf der A-Liste zu bleiben - selbst um sicher und am Leben zu bleiben. Ellen DeGeneres brauchte Jahrzehnte, um ihre Karriere wieder aufzubauen, nachdem sie sich 1997 auf der Titelseite des TIME-Magazins geoutet hatte - zur gleichen Zeit wie ihre Figur in der gleichnamigen ABC-Sitcom.

Es stimmt, dass sich viele LGBTQ-Charaktere in den zeitgenössischen Medien von Mördern, Mordopfern, Sexarbeitern und eindimensionalen Figuren, die als Pointe dienen, zu echten Menschen entwickelt haben, darunter auch solche, die nicht nur die Nebenrolle, sondern die Hauptrolle spielen.

Dazu gehören Michaela Jay Rodriguez, Billy Porter, Dominique Jackson und Indya Moore in FX's "Pose"; Sara Ramirez als Callie Torres in "Grey's Anatomy" (und, ja, als Che Diaz im "Sex and the City"-Spinoff "And Just Like That"); die Darsteller der diesjährigen Filme "Fire Island" und "BROS"' und Zendaya als Rue Bennett aus HBO's "Euphoria", um nur einige zu nennen. Wir haben in kurzer Zeit einen langen Weg zurückgelegt, was die Darstellung in den Medien angeht.



(Von links) Die Darsteller von "Heartstopper" - Kizzy Edgell, Corinna Brown, Kit Connor, Joe Locke, Tobie Donovan und Sebastian Croft - nehmen am 2. Juli an der London Pride teil.

Jetzt stellt das LGBTQ-Publikum zu Recht die schwierigen Fragen, wer LGBTQ-Figuren spielen darf. Ist eine gleichgeschlechtliche Person, die eine Transgender-Figur spielt, gleichzusetzen mit einem weißen Schauspieler, der sich schwarz anzieht oder eine Rolle einer BIPOC-Person spielt, oder gibt es einen anderen Lackmustest? Bedeutet Schauspielerei, eine Figur zu spielen, die sich von der persönlichen Identität des Schauspielers unterscheidet, oder gibt es Regeln, die wir erst noch aufstellen und einhalten müssen?

Cisgender-Schauspieler wie Eddie Redmayne, der für seine Rolle als Transgender-Frau in "The Danish Girl" für einen Oscar nominiert wurde, sagte später , dass er es bedauert, die Rolle übernommen zu haben und dass sie einer Transgender-Frau hätte vorbehalten werden sollen. Andere Besetzungsentscheidungen, wie die von Cate Blanchett oder Mara Rooney, die in dem beeindruckenden Film "Carol" von 2015 Lesben spielen, sind dagegen eher zu verzeihen. Vielleicht ist es vertretbarer, jemanden eine Figur spielen zu lassen, mit der er sich im eigenen Leben nicht identifiziert, wenn er von einem Regisseur, Produzenten oder Autor besetzt wird, der diese Identität authentisch verkörpert.

Wer darf queere Kunst und Medien schaffen - und was gilt als genaue Darstellung? Würde eine Fernsehserie oder ein Kinofilm Aufmerksamkeit erregen, wenn eine cishetische Starbesetzung durch eine andere ersetzt würde, um die Darstellung anzugleichen? Was ist, wenn die Autoren oder Regisseure der Serie queer sind, die Schauspieler aber nicht?

Auch wenn es ein Fortschritt ist, dass offen queere Schauspieler in Hauptrollen besetzt werden, ist es keine Lösung, Kritik an Queerbaiting und Aneignung als Vorwand zu benutzen, um einen Teenager oder einen anderen Schauspieler zu zwingen, sich zu outen. Diese Diskussionen haben einen fiebrigen Höhepunkt erreicht, und das Ergebnis ist, dass Menschen verletzt werden, denen es erlaubt sein sollte, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, wann und wie sie sich outen, wenn überhaupt.

Seit Tausenden von Jahren haben die Menschen das Bedürfnis, die Dinge in der Welt zu kategorisieren, um einen Sinn in ihnen zu sehen. Jüngere Menschen sprengen diesen starren Rahmen mit fließenderen Geschlechtsidentitäten und romantischen Ausdrucksformen. Das bereitet einigen Menschen Unbehagen (siehe die aktuellen Kulturkriege, die sich u. a. um Trans-Kinder, LGBTQ-Rechte, Literatur und Schulpolitik drehen). Aber viele dieser Störenfriede verlangen auch von Menschen wie Connor, dass sie sich selbst in eine Kiste stecken, auf deren Vorderseite ein Etikett geklebt wird - und dies in Kürze mit der Welt teilen.

Ein Coming-out ist kein einmaliger Akt oder etwas, das unveränderlich bleibt, und warum sollte es das auch sein? Identitäten sind formbar, und viele junge Menschen sind immer noch auf dem Weg, sich selbst zu finden. Was wir nicht tun sollten, ist, jemanden öffentlich zu beschämen, damit er einen Teil von sich preisgibt, den er vielleicht noch nicht preisgeben will oder kann.

Angesichts der zunehmenden Bedrohung der Rechte von LGBTQ-Personen in den USA und auf der ganzen Welt bedeutet ein Coming-out eine ganz andere Einschätzung der Risiken und Auswirkungen. Es gibt nur eine Person, die diese Entscheidung treffen sollte, und nein, das ist kein Twitter-Troll.

Hinweis: Es gibtzahlreiche Ressourcen für diejenigen, die mehr darüber erfahren möchten, wie sie diejenigen, die sich als LGBTQ outen, am besten unterstützen können, und für Menschen, die die queeren Ecken ihres eigenen Selbstverständnisses erforschen.

Allison Hope ist eine Autorin, deren Arbeiten unter anderem in The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN und Slate veröffentlicht wurden.

