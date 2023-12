Das wird dich in den Bann ziehen: Die Disney+-Fortsetzung "Hocus Pocus 2" ist magisch

Die Dekoration zu Halloween kann ich ja noch verstehen, aber Thanksgiving ist noch Monate entfernt, und bis Weihnachten, Kwanzaa und Chanukka ist es nur noch ein Katzensprung - das kommt mir alles viel zu früh vor.

Ich bin jedoch bereit für kühlere Temperaturen, damit ich eine Ausrede habe, um zu Hause zu bleiben, es mir auf der Couch gemütlich zu machen und einige der neuen Streaming-Inhalte dieser Woche anzusehen.

Drei Dinge zum Anschauen

Hokus Pokus 2

Apropos Halloween: Fast 30 Jahre nachdem Bette Midler, Kathy Najimy und Sarah Jessica Parker uns mit dem Film gesegnet haben - oder sollte es heißen verflucht? - mit einem Film beglückte, der weithin als offizieller Film für die gruselige Jahreszeit gilt, kehrt das Trio als unsere Lieblingshexen in einer Fortsetzung des Disney-Klassikers "Hocus Pocus" zurück.

Der neue Film lässt sowohl die Sanderson-Schwestern als auch einen Teil der Prämisse des Originalfilms wieder aufleben - ein Trio von Highschool-Schülern muss versuchen, sie davon abzuhalten, sich (erneut) an der Stadt Salem zu rächen, nachdem sie versehentlich dunkle Magie entfesselt und sie wieder zum Leben erweckt haben. Wäre man nicht versucht, die Kerze mit der schwarzen Flamme anzuzünden, um Midler eine Showmelodie singen zu hören?

"Hocus Pocus 2" kann jetzt auf Disney+ gestreamt werden.

Blondine

Ana de Armas sieht definitiv aus wie Marilyn Monroe.

Das ehemalige Bond-Girl hat für ihre Hauptrolle in dem neuen Film "Blonde" begeisterte Kritiken erhalten. Sie verkörpert die Hollywood-Bombe, deren Leben - und Tod im Alter von 36 Jahren im Jahr 1962 - in jeder Hinsicht umstritten war.

"Blonde" dramatisiert das Leben der tragischen Schauspielerin mit einer unkonventionellen (und auch kontroversen) Erzählung, die versucht, die Schichten zu entfernen und über ihren Superstar hinauszugehen, um die wahre Norma Jeane Mortenson besser zu enthüllen.

Der Film ist jetzt auf Netflix abrufbar.

'Yvonne Orji: Ein ganzes Ich'

Wenn Sie "Momma I Made It!" - Yvonne Orjis erstes HBO-Special - gesehen haben, dann werden Sie wahrscheinlich über den Titel ihres zweiten Specials kichern.

In "A Whole Me" meldet sich der "Insecure"-Star mit einer zweiten Comedy-Show zurück, in der er Stand-up und Sketche mischt und über alles Mögliche spricht - einschließlich der Covid-19-Pandemie, Dating und Beziehungen - sowie einige witzige Geschichten über ihre Eltern einstreut, die auch in ihrem ersten Special eine zentrale Rolle spielten.

Orjis neues Special wird heute Abend um 22 Uhr auf HBO ausgestrahlt und anschließend auf HBO Max (beide gehören der CNN-Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery).

Zwei Dinge, die man sich anhören sollte

Björk, zweifelsohne einer der größten isländischen Musikexporte, ist mit neuer Musik zurück.

"Fossora" ist ihr 10. Album, und gegenüber Pitchfork erklärte sie das Thema des Albums als Verkörperung ihrer "Pilzperiode".

"Es ist etwas, das unter der Erde lebt, aber keine Baumwurzeln", erklärt sie die Pilzmetaphern, die das neue Album leiten. "Ein Baumwurzel-Album wäre ziemlich streng und stoisch, aber Pilze sind psychedelisch und sie tauchen überall auf."

"Fossora" ist ab sofort erhältlich.

Ich bin von Rita Wilson besessen, seit sie in den frühen Tagen der Pandemie Naughty by Nature's "Hip Hop Hooray" gerappt hat.

Und vergessen wir nicht, wie ein solcher Auftritt vermuten lässt, dass sie auch eine hervorragende Sängerin ist. Ihr neuestes Album, "Rita Wilson Now & Forever: Duets", enthält Kollaborationen mit bedeutenden Künstlern, darunter Keith Urban, Josh Groban, Willie Nelson, Elvis Costello und Leslie Odom Jr.

"Diese Songs fühlen sich wie mein Great American Songbook an, wegen des Songwritings und der Wirkung, die sie auf mich hatten", sagte Wilson in einem Statement. "Ich habe diese Songs als Gespräche zwischen zwei Menschen betrachtet. Ich mochte es, dass die Texte aus zwei Blickwinkeln kommen konnten, auch wenn sie meist für eine Person geschrieben wurden, die sie singt.

Das Album ist jetzt auch erhältlich.

Eine Sache, über die man reden sollte

Kelly Ripa plaudert aus dem Nähkästchen.

In ihrem neuen Buch, "Live Wire: Langatmige Kurzgeschichten" spricht sie darüber, wie schwierig es manchmal mit ihrem ehemaligen "Live with Regis and Kelly"-Ko-Moderator Regis Philbin war.

Diejenigen, die die Tagesshow, die von 2001 bis 2011 auf ABC lief, geliebt haben, werden vielleicht überrascht sein, wie hart der Start der beiden war.

Laut Ripa, die People Details über ihre Herausforderungen erzählte, hatte Philbin, als sie zu Beginn ihres Co-Moderationsauftritts mit ihrem Haar- und Make-up-Team auftauchte, einen bissigen Spruch für ihren Produzenten Michael Gelman parat: "Oh-oh, Gelman, es hat eine Entourage."

"Ich habe mich schrecklich gefühlt", erinnert sich Ripa. "Er wollte wahrscheinlich witzig sein, aber gleichzeitig fühlte es sich an wie eine Anmache. Ich verstehe, dass er wahrscheinlich keine Co-Moderatorin wollte, aber der Sender wollte mich als Co-Moderatorin, und ich fand, dass ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen sollte. Ich glaube nicht, dass es ihm gegenüber fair war. Aber es war auch mir gegenüber nicht fair."

Für mich hat diese Geschichte dazu beigetragen, Ripas Spannungen mit ihrem "Live with Kelly and Michael"-Ko-Moderator Michael Strahan zu relativieren, der 2016 die Show verließ, weil Ripa sich beschwerte, dass sie als Letzte von seiner Entscheidung erfuhr.

Alles, was man sich hart erarbeitet hat, wird wahrscheinlich eifersüchtig gehütet.

Etwas zum Nippen

Ein gemeinsames Thema, das ich bei Prominenten respektiere, ist, dass sie ihre Plattformen für das Allgemeinwohl nutzen.

Deshalb war ich begeistert, als ich (über meine CNN-Kollegin Marianne Garvey) erfuhr, dass die Rapperin Megan Thee Stallion die Website "Bad B*tches Have Bad Days Too" ins Leben gerufen hat, die unter anderem Ressourcen für die psychische Gesundheit anbietet.

Megan Thee Stallion hat mit ihrer Entschlossenheit , das College zu absolvieren und gleichzeitig eine Multiplatin-Künstlerin zu sein, viele fasziniert, und ihr neuestes Projekt bestätigt, wie sehr sie Bildung schätzt.

Indem sie ihre Fans über Selbsthilfe und Selbstfürsorge aufklärt, ist die Rapperin in meinen Augen ein noch größerer Star.

