Das Kind von Kim Kardashian und Kanye West, North West, wird bei der Live-Aufführung von "König der Löwen" im Hollywood Bowl dabei sein.

In einer Pressemitteilung vom Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass die Tochter von Kim Kardashian, North West, bei dem Live-Konzert "The Lion King at the Hollywood Bowl" auftreten wird. Sie wird neben Stars wie Heather Headley, Lebo M., Billy Eichner, Jeremy Irons, Bradley Gibson, Nathan Lane und Grammy-Gewinner Lebo M. auftreten. Jennifer Hudson wird ebenfalls als besonderer Gast erwartet.

North Wests genaue Rolle bei der Veranstaltung wurde noch nicht bestätigt, aber sie hat bereits einige Erfahrungen im Showbusiness gesammelt. Sie verkörperte die Figur Mini in "PAW Patrol: The Mighty Movie" und ist bereits mit ihrem Vater Kanye West auf der Bühne gestanden.

Die mit Spannung erwartete Veranstaltung findet in der Hollywood Bowl in Los Angeles statt und würdigt die 30-jährige Geschichte der beliebten Disney-Franchise. Auf dem Programm stehen Musiknummern, Schauspieler und Kostüme aus dem Original-Zeichentrickfilm von 1994, dem gefeierten Broadway-Musical und dem Live-Action-Reboot von 2019.

Tickets für "The Lion King at the Hollywood Bowl" sind ab sofort im Vorverkauf für die Aufführung am 24. und 25. Mai in LA erhältlich. Disney+ wird das Live-Konzert schließlich als Streaming-Special ausstrahlen.

North West ist nicht das einzige Kind, das mit dem "König der Löwen"-Franchise verbunden ist. Blue Ivy Carter, die Tochter von Beyoncé und Jay Z, wird im kommenden Film "Mufasa" mitspielen - dem Live-Action-Prequel zu "Der König der Löwen".

Mit ihren 10 Jahren ist North West bereit, mit etablierten Stars einen fesselnden Auftritt hinzulegen und das Publikum mit ihrem musikalischen Talent zu begeistern.

Quelle: edition.cnn.com