„Das ist das Weihnachtshaus von Herrn und Frau Gessen.“

Planen Sie jedes Jahr Weihnachten, schmücken Sie Ihre Wohnung und schmücken Sie Ihren Weihnachtsbaum? Was für eine Unannehmlichkeit! Daher ist es sinnvoll, ein Haus speziell für den Urlaub zu besitzen. Zumindest wenn Sie Robert Gass und Carmen Gass heißen.

Die Inflation bleibt hoch und die Preise für Wärme und Strom drohen in die Höhe zu schießen. Dieses Weihnachten überreichen manche Menschen zum zweiten Mal ihre Euro. Aber nicht die Familie Gass! Im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte verriet sie nun, dass sie sich immer noch einen Luxus gönnt, um den sogar der Weihnachtsmann neidisch wäre.

Zu den Besitztümern des Paares gehört eine Luxusvilla in Valberg in den französischen Alpen. „Das ist das Weihnachtshaus von Herrn und Frau Geisson“, verkündete „Rooobääärt“ stolz. Seine Frau erklärte: „Eines der tollen Dinge an unserem Haus in Warburg ist, dass wir nur einmal in der Woche zu Weihnachten kommen. Ich habe den Weihnachtsbaum noch nie abgebaut. Er steht schon seit fünf oder sechs Jahren.“

Für das Paar und seine beiden Töchter Davina und Shania bietet das 1.150 Quadratmeter große „Weihnachtshaus“ nahezu alle Annehmlichkeiten. Die 320 m2 Wohnfläche sind in sechs Räume aufgeteilt. Aber auch die große Terrasse, die Sauna, der Weinkeller und der direkte Zugang zu den Skipisten dürfen nicht fehlen.

"Zu viel Druck"

Aber die Gaysons hatten eine kleine Frustration. Hier, in den abgelegenen Bergen, mussten sie es selbst tun. „Wir sind wirklich gestresst. Und weil wir nicht so viele Mitarbeiter haben, muss Carmen den ganzen Tag putzen“, sagte Robert Gass. Deshalb sagte er sich vor einem Jahr: „Das werde ich nächstes Jahr nicht noch einmal machen. Ich werde nicht wieder in unsere Skihütte dort gehen und von morgens bis abends kochen.“

Die jüngsten Pläne, das Haus zu verkaufen, scheiterten jedoch leider. „Jetzt haben wir das Haus zurück, aber jetzt müssen wir es wieder zusammenbauen, anstatt es zu putzen“, klagte der 59-Jährige über seine Luxusprobleme.

Deshalb müssen sich die beiden Töchter in diesem Jahr möglicherweise erneut auf eine beschwerliche Reise begeben. Denn für Carmen Geiss ist eines unumstößlich: „Familien müssen immer zusammen sein, und das gilt meiner Meinung nach für alle.“ eigentlich unsere Tradition.“

Ab dem 8. Januar 2024 hat jeder, der mehr über andere Traditionen in Geis erfahren möchte, wieder die Möglichkeit dazu. Anschließend geht „Die Gessens – Eine absolut bezaubernde Familie“ auf RTLZwei in die 22. Staffel. Denken Sie daran: Frohe Feiertage!

