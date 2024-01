Das Handyspiel von Kim Kardashian wird nach zehn Jahren eingestellt

Das Spiel ermöglichte es den Spielern, das Leben von Kardashian nachzuspielen, indem sie einen Avatar erstellten, der durch den Aufstieg in der Gesellschaft einen virtuellen A-Listen-Status anstrebte. Das Spiel kann kostenlos heruntergeladen werden, doch die eigentlichen Einnahmen stammen aus In-App-Käufen, wie dem Kauf von virtueller Kleidung und Accessoires für den Avatar, wodurch kurz nach dem Start im Juni 2014 täglich 700.000 Dollar eingenommen wurden.

"Ich bin allen, die 'Kim Kardashian: Hollywood' in den letzten 10 Jahren geliebt und gespielt haben, von ganzem Herzen dankbar", sagte Kardashian in einer Erklärung. "Diese Reise hat mir so viel bedeutet, aber ich habe erkannt, dass es an der Zeit ist, diese Energie auf andere Leidenschaften zu konzentrieren."

Das Spiel war ein großer Erfolg für seinen Entwickler, Glu Mobile, der zuvor sagte, dass es mindestens 145 Millionen Mal heruntergeladen wurde und in den ersten zwei Jahren 160 Millionen Dollar Umsatz generierte.

Glu nutzte diesen Erfolg und entwickelte weitere Handyspiele , die auf anderen Berühmtheiten wie Britney Spears und dem Starkoch Gordon Ramsay basieren. Das Unternehmen wurde schließlich im Jahr 2021 von Electronics Arts für 2 Milliarden Dollar aufgekauft.

Kardashian bedankte sich in ihrem Statement bei Glu und den "vielen Menschen hinter den Kulissen, die fleißig daran gearbeitet haben, es zu einem Erfolg zu machen". "Ich werde für immer von dieser Gemeinschaft inspiriert sein, die wir gemeinsam aufgebaut haben."

Es ist sowieso nicht so, dass Kardashian das Spiel noch braucht. In den letzten zehn Jahren hat sie sich zu einem Geschäftsmogul entwickelt. Ihr wohl erfolgreichstes Projekt war die Gründung der Unterwäsche- und Bekleidungsmarke Skims, die seit kurzem auch Kleidung für Männer anbietet. Dies wird als möglicher Auftakt für einen Börsengang des Unternehmens gesehen.

Außerdem hat sie im vergangenen Jahr eine Private-Equity-Firma namens SKYY Partners mitbegründet . Die erste Investition war in Truff, ein trendiges Gewürzunternehmen, das mit Trüffeln angereicherte Soßen herstellt .

Quelle: edition.cnn.com