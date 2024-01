Ciara entdeckt, dass sie mit Derek Jeter verwandt ist

Während eines Auftritts in der PBS-Serie "Finding Your Roots" besprach die Sängerin mit dem Moderator Dr. Henry Louis Gates, Jr. ihre Abstammungsergebnisse, als sie ausrief: "Was für eine Welt!

Als Gates ihr sagte, dass die Person, deren Namen sie las, ihr "DNA-Cousin" sei, war Ciara schockiert.

"Sie machen Witze!", sagte sie. "Derek Jeter!"

"Ciara und Derek teilen einen langen identischen DNA-Abschnitt auf ihrem 14. Chromosom, von dem wir wissen, dass Derek ihn von seiner Mutter geerbt hat", erklärt eine Stimme aus der Sendung.

Sie teilte den Clip auf ihrem verifizierten Instagram-Account.

"Der Moment, in dem ich erfuhr, dass @DerekJeter mein Cousin ist! Verrückt!", lautete die Bildunterschrift. "Danke @drhenrylouisgates für diese unglaubliche Erfahrung! Es war ein wahrgewordener Traum, etwas über meine Familiengenealogie zu erfahren!"

Jeter hat kürzlich eine weitere Cousine bekommen, als Ciara im Dezember ihr viertes Kind zur Welt brachte, eine Tochter namens Amora Princess Wilson.

Ihre anderen Kinder sind Tochter Sienna, 6, und Sohn Win, 3, die sie mit ihrem Mann Wilson teilt, sowie ihr neunjähriger Sohn Future Zahir, dessen Vater der Rapper Future ist.

Quelle: edition.cnn.com