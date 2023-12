Christina Applegate spricht über ihre Entschlossenheit, die letzte Staffel von 'Dead To Me' trotz der Diagnose Multiple Sklerose zu beenden

Die 50-jährige Schauspielerin sprach mit der New York Times für einen Artikel, der am Dienstag veröffentlicht wurde, noch vor der Premiere der dritten und letzten Staffel ihrer Netflix-Serie Ende dieses Monats. Applegate erzählte, wie es war, als sie im Sommer 2021 während der Dreharbeiten ihre MS-Diagnose erhielt. Damals musste die Produktion für etwa fünf Monate unterbrochen werden, da sie eine Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit, die das zentrale Nervensystem betrifft, begann.

"Es gab das Gefühl: 'Nun, lasst uns ihr ein Medikament geben, damit es ihr besser geht'", sagte Applegate. "Und es gibt keine Besserung. Aber es war gut für mich. Ich musste den Verlust meines Lebens verarbeiten, den Verlust dieses Teils von mir. Also brauchte ich diese Zeit."

Die Darstellerin merkte auch an, dass es nach dieser Zeit nicht so war, dass sie "auf der anderen Seite davon kam, wie, 'Woohoo, mir geht es total gut.' Akzeptanz? Nein. Ich werde das niemals akzeptieren. Ich bin stinksauer."

Sie erinnerte sich sogar noch weiter zurück, wie sie bereits während der Produktion der ersten Staffel von "Dead to Me", die im Mai 2019 Premiere feierte, Gleichgewichts- und Mobilitätsprobleme bekam.

"Ich wünschte, ich hätte darauf geachtet", sagte sie. "Aber wer konnte ich schon wissen?"

Während der Produktionspause hatte Netflix erwogen, die Serie angesichts ihrer Gesundheitsnachrichten auf unbestimmte Zeit abzusetzen. Aber Applegate fühlte sich sowohl Liz Feldman, der Schöpferin von "Dead to Me", als auch Linda Cardellini, ihrer Freundin und Co-Star, und der Geschichte gegenüber verpflichtet.

"Die Verantwortlichen sagten: 'Lasst uns einfach aufhören. Wir müssen es nicht zu Ende bringen. Lasst uns ein paar Episoden zusammenstellen.' Ich sagte: 'Nein. Wir werden es machen, aber zu meinen Bedingungen'," sagte sie.

Und obwohl Applegate sagte, dass es das Schwierigste war, die Serie zu beenden, was sie je getan hat, haben die Crew und vor allem Cardellini ihr den Rücken gestärkt und sie unterstützt.

"Sie war mein Champion, mein Kämpfer, meine Stimme", sagte Applegate über Cardellini. "Es war, als hätte ich eine Bärenmama."

Aber Cardellini sagte der Times, dass sie "nur das Beste für die Person wollte, die ich liebe und um die ich mich sorge und mit der ich die Ehre habe zu arbeiten."

Das entsprach auch ihren Gefühlen gegenüber Applegate, die sie schon bei ihrem ersten Treffen für die Show hatte. "Ich hatte einfach sofort das Gefühl, dass wir uns gegenseitig den Rücken freihalten würden", sagte Cardellini. "Jen und Judy [ihre Charaktere in "Dead to Me"] unterstützen sich gegenseitig, lieben sich, helfen sich gegenseitig durch die Dinge. Linda und Christina, das Gleiche."

Neben dem Abschluss der letzten Staffel war es Applegate auch wichtig, vor der Premiere von Staffel 3 auf Netflix am 17. November Werbung für "Dead to Me" zu machen.

"Das ist das erste Mal, dass mich jemand so sieht, wie ich bin", sagte sie. "Ich habe 40 Pfund zugenommen; ich kann nicht mehr ohne Stock gehen. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich mir all dessen sehr bewusst bin."

Was die Zuschauer von der letzten Staffel mitnehmen werden, ist der "Samantha Who?"-Star bis zu einem gewissen Grad hoffnungsvoll.

"Wenn die Leute es hassen, wenn die Leute es lieben, wenn alles, worauf sie sich konzentrieren können, ist, 'Oh, sieh dir den Krüppel an', dann liegt das nicht an mir", sagte sie. "Ich bin mir sicher, dass die Leute sagen werden: 'Ich komme nicht darüber hinweg.'"

"Gut, dann kommen Sie eben nicht darüber hinweg", fügte sie hinzu. "Aber ich hoffe, die Leute können es überwinden und einfach die Fahrt genießen und sich von diesen beiden Mädchen verabschieden."

