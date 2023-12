Chris Harrison ist "dankbar" für die Trennung von der "Bachelor"-Franchise

In einer kürzlich erschienenen Episode des "Trading Secrets"-Podcasts, der von "The Bachelorette"-Absolvent Jason Tartick moderiert wird, sprach Harrison darüber, wie es war, an dem Franchise beteiligt zu sein.

"Ich betrachte das immer noch als einen Segen in meinem Leben. Am Anfang war es natürlich schwer, ich habe mich nicht sofort gut gefühlt, denn was ich durchgemacht habe, war sehr turbulent", sagte Harrison. "Ich wünsche es niemandem."

Im Februar 2021 wurde bekannt gegeben, dass der Moderator und Produzent von seinen Moderationsaufgaben zurücktreten würde, nachdem er öffentlich Rachael Kirkconnell verteidigt hatte, eine "Bachelor"-Kandidatin, die in die Kritik geraten war, nachdem Fotos von ihr bei einem Verbindungsfest in einer Antebellum-Plantage im Jahr 2018 während ihrer Zeit in der Show aufgetaucht waren.

"Diese historische Staffel von The Bachelor sollte nicht durch meine Fehler getrübt oder überschattet oder durch meine Handlungen geschmälert werden", sagte Harrison damals in einem Instagram-Post. "Aus diesem Grund habe ich mich mit Warner Bros. und ABC beraten und werde mich für eine gewisse Zeit zurückziehen und nicht am After the Final Rose Special teilnehmen."

Monate später wurde bekannt gegeben, dass er die Sendung für immer verlassen wird.

Harrison sagte während des Podcasts in dieser Woche, dass die ganze Erfahrung "etwas war, von dem ich zu Gott bete, dass mein schlimmster Feind es nie durchmacht".

"Aber ich wusste, dass ich mich aus dieser sehr giftigen Situation zurückziehen musste", fügte er hinzu. "Und das habe ich getan, und es war eine sehr schwierige Situation."

Der ehemalige Footballspieler und "Bachelor" der 5. Staffel, Jesse Palmer, übernahm die Moderation.

Quelle: edition.cnn.com