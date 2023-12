Cher beantragt die Vormundschaft für ihren Sohn Elijah Blue Allman

Laut einer Petition, die diese Woche beim Los Angeles Superior Court eingereicht wurde und die CNN vorliegt, möchte Cher die alleinige Vormundschaft für den Nachlass ihres Sohnes übernehmen und behauptet, dass er aufgrund von schweren psychischen Problemen und Drogenmissbrauch derzeit nicht in der Lage ist, sein Vermögen zu verwalten".

"Elijah hat Anspruch auf regelmäßige Ausschüttungen aus dem Treuhandvermögen, aber angesichts seiner anhaltenden psychischen Probleme und seines Drogenmissbrauchs", heißt es in den Dokumenten. "Der Antragsteller [Cher] befürchtet, dass die an Elijah ausgezahlten Gelder sofort für Drogen ausgegeben werden, so dass Elijah kein Vermögen hat, um für sich selbst zu sorgen, und sein Leben in Gefahr ist.

Der 47-Jährige ist der Sohn von Cher und ihrem früheren Ehemann, dem verstorbenen Rocker Gregg Allman.

Gregg Allman und Cher waren von 1975 bis 1979 verheiratet. Er starb 2017 im Alter von 69 Jahren an den Folgen von Leberkrebs.

In der von Cher eingereichten Petition heißt es, dass ihr Sohn bis Ende des Jahres Gelder aus einem Treuhandfonds erhalten soll. Darin heißt es auch, dass die 77-jährige Sängerin und Schauspielerin "unermüdlich daran gearbeitet hat, Elijah in Behandlung zu bringen und ihm die Hilfe zukommen zu lassen, die er braucht."

"Die Antragstellerin [Cher] liebt Elijah über alles und hat immer in seinem besten Interesse gehandelt", heißt es in dem Schreiben.

"Ich leide nicht an einem Problem, das Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten nicht haben", sagte Cher im Oktober dem People Magazine und bezog sich dabei auf den Drogenmissbrauch ihres Sohnes.

"Ich bin eine Mutter. Es ist meine Aufgabe, auf die eine oder andere Weise zu versuchen, meinen Kindern zu helfen", sagte sie. "Man tut alles für seine Kinder. Wann immer man ihnen helfen kann, tut man es einfach, denn das ist es, was eine Mutter ausmacht. Wenn man an seine Kinder denkt, lächelt man einfach und liebt sie, und man versucht, für sie da zu sein.

Cher ist auch die Mutter von Chaz Bono.

Laut Gerichtsdokumenten ist für März eine Anhörung angesetzt worden. CNN arbeitet daran, herauszufinden, ob Allman einen Rechtsbeistand hat.

CNN hat sich mit Vertretern von Cher in Verbindung gesetzt, um weitere Kommentare zu erhalten.

