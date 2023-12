CDC warnt vor schweren Erkrankungen durch Affenpocken, Ohio meldet Tod eines Affenpocken-Patienten

Die Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Ohio meldet, dass eine Person mit Affenpocken gestorben ist - der dritte bekannte Todesfall eines Patienten mit Affenpocken in den Vereinigten Staaten.

Ohio listete den Todesfall in einer Aktualisierung seines Online-Dashboards zum Ausbruch der Affenpocken am Donnerstag auf. Das Gesundheitsministerium von Ohio teilte am Freitag mit, dass ein erwachsener Mann mit Affenpocken gestorben sei und dass die Person "andere gesundheitliche Probleme" hatte. Die CDC erklärte gegenüber CNN, dass ihr der Todesfall bekannt sei.

Der erste Todesfall durch Affenpocken in den USA wurde in diesem Monat im Bezirk Los Angeles bestätigt. Das Gesundheitsamt des Bezirks und die CDC teilten mit, die Person habe ein stark geschwächtes Immunsystem gehabt und sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Weitere Informationen werden nicht veröffentlicht, so die Behörde.

Im August starb eine Person in Harris County, Texas, die an Affenpocken erkrankt war, aber die Rolle des Virus bei diesem Tod ist nicht bestätigt worden.

Todesfälle durch Affenpocken sind äußerst selten, und Säuglinge, schwangere Frauen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind einem größeren Risiko ausgesetzt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es bei dem aktuellen Ausbruch weltweit mehr als 67 000 gemeldete Fälle und 27 Todesfälle.

In den Vereinigten Staaten wurden mehr als 25.000 Fälle von Affenpocken gemeldet, aber die jüngsten Falltrends deuten darauf hin, dass sich der Ausbruch in den USA verlangsamt.

Der Rückgang der Fallzahlen könnte darauf zurückzuführen sein, dass immer mehr Menschen gegen das Virus geimpft werden. In dieser Woche gab die CDC bekannt, dass der Jynneos-Impfstoff gegen Affenpocken nun auch für Personen mit höherem Risiko zur Verfügung steht, die noch nicht mit dem Virus in Kontakt gekommen sind.

Nach den von der CDC am Mittwoch veröffentlichten Daten hatten Männer, die ein hohes Risiko für Affenpocken haben, weil sie Sex mit anderen Männern haben oder mit HIV leben, ein 14-mal höheres Risiko, sich zu infizieren, wenn sie nicht geimpft waren, als diejenigen, die ihre erste Impfdosis mindestens zwei Wochen hinter sich hatten.

CDC warnt vor "schweren Erscheinungsformen" der Affenpocken

Die CDC teilte am Donnerstag mit, dass einige Menschen in den USA, die sich während des laufenden Ausbruchs mit Affenpocken infiziert hatten, "schwere Krankheitsverläufe", längere Krankenhausaufenthalte oder "erhebliche" Gesundheitsprobleme hatten.

In der Gesundheitswarnung der Behörde wird darauf hingewiesen, dass schwere Affenpocken bei jedem auftreten können, und dass die meisten Menschen, bei denen während des Ausbruchs eine Infektion diagnostiziert wurde, leicht oder mittelschwer erkrankt sind. Die meisten Menschen, die schwer erkrankten, hatten eine HIV-Infektion mit "erheblicher Immunsuppression", heißt es.

Zu den schweren Erkrankungen gehören:

Zusammenwachsende oder nekrotische Läsionen, die eine umfangreiche chirurgische Behandlung oder die Amputation einer Extremität erfordern

Läsionen in empfindlichen Bereichen wie Mund, Harnröhre, Rektum oder Vagina, die starke Schmerzen verursachen und die täglichen Aktivitäten beeinträchtigen

Darmläsionen mit erheblichen Schwellungen, die zu einer Obstruktion führen

Läsionen, die Narbenbildung mit "erheblichen" Auswirkungen in Bereichen wie den Genitalien, dem Darm oder dem Gesicht verursachen

Beteiligung mehrerer Organsysteme und damit verbundene Erkrankungen wie Enzephalitis, Myokarditis, Bindehautentzündung und Hornhautgeschwüre

In der Empfehlung werden die Leistungserbringer im Gesundheitswesen aufgefordert, auf Risikofaktoren für schwere Affenpocken zu achten, und es wird darauf hingewiesen, dass jeder, bei dem der Verdacht auf Affenpocken besteht oder diese bestätigt wurden, auf HIV getestet werden sollte. Die Ärzte sollten auch prüfen, ob das Immunsystem der Person durch eine andere Erkrankung oder ein Medikament geschwächt ist.

Die Behandlung der Affenpocken bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollte das Absetzen von Medikamenten, die das Immunsystem beeinträchtigen, eine antiretrovirale Therapie für HIV-Infizierte und möglicherweise den Einsatz von Medikamenten wie Tecovirimat, auch bekannt als Tpoxx, beinhalten.

Die CDC rät Menschen, die durch sexuellen Kontakt mit Affenpocken in Kontakt gekommen sind, sich auf HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten testen zu lassen.

Brenda Goodman von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com