CDC-Daten zeigen, dass die Aktivität von Atemwegsviren in den Vereinigten Staaten hoch ist und weiter zunimmt

Zehntausende von Menschen wurden in dieser Saison jede Woche wegen Atemwegserkrankungen in Krankenhäuser eingeliefert. In der Woche, die am 23. Dezember endete, wurden mehr als 29 000 Patienten mit Covid-19 eingeliefert, etwa 15 000 mit Grippe und Tausende weitere mit dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV), so die Daten der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention.

Landesweit sind die Covid-19-Werte im Abwasser, ein wichtiger Indikator für die Virusübertragung, sehr hoch - in jeder Region höher als zu dieser Zeit im letzten Jahr, wie die CDC-Daten zeigen. Die wöchentlichen Besuche in der Notaufnahme sind um 12 % gestiegen, und die Zahl der Krankenhausaufenthalte hat in der letzten Woche um 17 % zugenommen.

Und während Covid-19 nach wie vor die Hauptursache für Krankenhausaufenthalte wegen Atemwegsviren ist, nimmt die Grippeaktivität rapide zu. Die CDC schätzt, dass es in dieser Saison mehr als 7 Millionen Erkrankungen, 73.000 Krankenhausaufenthalte und 4.500 Todesfälle im Zusammenhang mit der Grippe gegeben hat, und mehrere Indikatoren sind hoch und steigen weiter.

In einigen Teilen der USA gibt es Anzeichen für eine Verlangsamung der RSV-Aktivität, aber viele Messwerte, einschließlich der Krankenhausaufenthaltsraten, sind weiterhin erhöht. Insgesamt sind kleine Kinder und ältere Erwachsene am stärksten betroffen.

"Es handelt sich um eine Welle von winterlichen Atemwegserregern, insbesondere Atemwegsviren. Es handelt sich also um Covid, um Grippe, und wir dürfen die Bedeutung von RSV nicht unterschätzen", sagte Dr. Peter Hotez, Dekan der National School of Tropical Medicine am Baylor College of Medicine. "Es handelt sich also um eine dreifache Bedrohung und wohl auch um eine vierte Bedrohung, denn wir haben auch eine Pneumokokken-Pneumonie, die viele dieser Virusinfektionen verkompliziert."

Die Aktivität der Atemwegsviren nimmt seit Wochen zu. In zwei Dritteln der Vereinigten Staaten, darunter Kalifornien, New York City und Washington, sowie im gesamten Süden und Nordosten, ist die grippeähnliche Aktivität laut CDC hoch oder sehr hoch.

"Denken Sie daran, dass alle diese Zahlen vor den Feiertagen ermittelt wurden", so Hotez. "Seien Sie also nicht enttäuscht oder überrascht, wenn die Zahlen im Januar noch weiter ansteigen.

Impfstoffe können dazu beitragen, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern, aber die Inanspruchnahme ist in dieser Saison nach wie vor gering - und das trotz der historischen Premiere, dass Impfstoffe zum Schutz gegen alle drei großen Viren zur Verfügung stehen. Nur 19 % der Erwachsenen und 8 % der Kinder haben sich mit dem neuesten Covid-19-Impfstoff impfen lassen, und 17 % der Erwachsenen ab 60 Jahren haben sich mit dem neuen RSV-Impfstoff impfen lassen, wie die CDC-Daten zeigen. Weniger als die Hälfte der Erwachsenen und Kinder haben sich in dieser Saison gegen Grippe impfen lassen.

"Wir haben als Bevölkerung sowohl die Grippeimpfung als auch die aktualisierten Covid-Impfstoffe leider nicht ausreichend genutzt", sagte Dr. William Schaffner, Experte für Infektionskrankheiten an der Vanderbilt University. "Aber es ist noch nicht zu spät, sich impfen zu lassen, denn diese Viren werden noch eine Weile im Umlauf sein."

Nach Angaben der CDC bleibt die Bettenkapazität in den Krankenhäusern landesweit "stabil", auch auf den Intensivstationen. Angesichts der hohen Zahl von Atemwegsviren verlangen die Krankenhäuser in mindestens fünf Bundesstaaten jedoch wieder Masken.

Der Sprecher des Mass General Brigham, Timothy Sullivan, sagte, dass ab Dienstag das Gesundheitspersonal, das direkt mit Patienten zu tun hat, Masken tragen muss, und dass Patienten und Besucher "dringend aufgefordert werden, eine von der Einrichtung ausgegebene Maske zu tragen".

In Wisconsin haben UW Health und UnityPoint Health - Meriter ihre Richtlinien zum Tragen von Masken ausgeweitet, um mehr Menschen zu schützen. UW verlangt von allen Mitarbeitern, Patienten und Besuchern das Tragen einer Maske beim Umgang mit Patienten in Kliniken, einschließlich Wartebereichen und Untersuchungsräumen.

UnityPoint Health - Meriter sagt, dass Masken für Teammitglieder und Besucher in Patientenzimmern weiterhin erforderlich sind.

Bellevue, ein öffentliches Krankenhaus in New York City, teilte letzte Woche in den sozialen Medien mit, dass es aufgrund eines Anstiegs von Atemwegserkrankungen die Maskenpflicht wieder eingeführt habe.

In Pennsylvania verlangt das University of Pittsburgh Medical Center seit dem 20. Dezember, dass alle Patienten beim Betreten oder im Krankenhaus eine Maske tragen. Die systemweiten Maskierungsrichtlinien wurden angepasst, um "dem Anstieg der Fälle von Atemwegsviren entgegenzuwirken", können aber geändert werden, wenn es einen "deutlichen Rückgang der Fälle von Atemwegserkrankungen" gibt, so das Gesundheitssystem.

Eine Anordnung, die letzte Woche vom Gesundheitsamt des Bezirks Los Angeles veröffentlicht wurde, verlangt, dass das gesamte Gesundheitspersonal und alle Besucher Masken tragen müssen, wenn sie mit Patienten in Kontakt kommen oder sich in Pflegebereichen aufhalten.

In der Woche, die am 23. Dezember endete, wurde in mehr als 230 US-Bezirken eine "hohe" Zahl von Covid-19-Krankenhauseinweisungen festgestellt, die von der CDC mit mindestens 20 neuen Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner definiert wurde. Nahezu tausend weitere Bezirke, d. h. etwa ein Drittel des Landes, weisen eine "mittlere" Covid-19-Krankenhauseinweisung auf, d. h. mindestens 10 Einweisungen pro 100 000 Einwohner.

Impfstoffe und Mundschutz können das Risiko einer schweren Erkrankung verringern, bevor es zu einer Ansteckung kommt, aber es gibt auch Behandlungen, die verhindern, dass Menschen sehr krank werden, wenn sie sich infiziert haben.

Antivirale Behandlungen für Covid-19, wie Paxlovid, und Grippe, wie Tamiflu, können vor allem für Menschen hilfreich sein, die ein höheres Risiko haben, schwer zu erkranken. Dazu gehören Menschen, die 50 Jahre oder älter sind, und Menschen mit bestimmten Grunderkrankungen, wie einem geschwächten Immunsystem, Herzerkrankungen, Fettleibigkeit, Diabetes oder chronischen Lungenerkrankungen.

"Wenn mehr Menschen, die ein höheres Risiko für schwere Krankheiten haben, rechtzeitig behandelt werden, können wir Leben retten", so die CDC in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag. Aber "nicht genug Menschen nehmen sie ein".

Die saisonale Aktivität von Atemwegsviren lässt sich nur schwer vorhersagen, aber die Prognosen der CDC deuten darauf hin, dass die Hospitalisierungsraten noch wochenlang auf einem hohen Niveau bleiben werden und dass diese Saison insgesamt wahrscheinlich zu einer ähnlichen Anzahl von Hospitalisierungen führen wird wie die letzte Saison.

"Eine der Möglichkeiten, uns allen zu helfen, in ein glückliches neues Jahr zu gehen, besteht darin, dass wir uns so gut wie möglich gegen diese Viren schützen", sagte Schaffner.

"Natürlich empfehle ich weiterhin die Impfung, den umsichtigen Gebrauch der Maske durch Risikopersonen und, sollten Sie krank werden, gehen Sie nicht zur Arbeit und verbreiten Sie das Virus nicht weiter. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, denn vielleicht gibt es eine Behandlung, die Sie schneller wieder gesund macht."

