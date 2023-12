Buschman will die Ukrainer nicht zum Militärdienst zwingen

Die Ukraine benötigt Hunderttausende zusätzliches Personal für den Krieg. Das Verteidigungsministerium ruft Landsleute, die ins Ausland geflohen sind, dazu auf, in ihre Heimat zurückzukehren, um das Mutterland zu verteidigen. Generalstaatsanwalt Buschman kann die Ukrainer hier beruhigen. In der Liga gibt es unterschiedliche Stimmen.

Bundesjustizminister Marko Buschmann sagte, die Probleme der Ukraine bei der Mobilisierung von Soldaten zur Abwehr einer russischen Invasion hätten keine wirklichen Auswirkungen auf die in Deutschland lebenden Ukrainer. „Wir werden die Menschen jetzt nicht mehr gegen ihren Willen zur Wehrpflicht oder zum Militärdienst zwingen“, sagte der FDP-Politiker. Erfreulicherweise seien Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in einem einfachen Verfahren in Deutschland aufgenommen worden und hätten ihnen Arbeitsplätze angeboten. „Wir setzen uns dafür ein, dass mehr Ukrainer Arbeit finden und weniger am Ende vom Geld der Bürger leben müssen.“

Derzeit wird in der Ukraine darüber diskutiert, wie die Armee mehr Soldaten rekrutieren kann. Das Militär hofft, zusätzlich 450.000 bis 500.000 Menschen mobilisieren zu können. Das Kiewer Verteidigungsministerium forderte die vor dem Krieg geflohenen Ukrainer im Ausland auf, zurückzukehren und ihre Heimat zu verteidigen. Allerdings ist derzeit nicht geplant, Personal aus dem Ausland abzurufen und unter Druck einzuziehen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Menschen aus anderen Ländern dazu zwingen könnten, weil es in unserer Verfassung heißt, dass niemand gegen den Willen eines deutschen Staatsbürgers als Waffe eingesetzt werden darf“, sagte Buschmann.

John Wadfil, stellvertretender Vorsitzender der Allianz-Fraktion, zeigte jedoch Verständnis für die Bedenken des ukrainischen Verteidigungsministeriums. „Das ist ein dringender moralischer Aufruf und wir sollten ihn unbedingt politisch unterstützen. Diese Leute sind hier, weil dort Krieg herrscht – und sie müssen dazu beitragen, ihn zu beenden“, sagte Wadfield dem Fernsehsender The World.

Die Bundeswehr braucht „hochqualifizierte Fachkräfte“

Buschmann betonte, dass er sich auch gegen die von Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgeschlagene Wiedereinführung der Wehrpflicht ausspreche. Er hält es für „aus sicherheitspolitischer und bürgerrechtlicher Sicht falsch, junge Menschen zu etwas zwingen zu wollen, was sie nicht wollen.“ Die heutige Waffentechnik sei sehr komplex und die Bundeswehr brauche „hochqualifizierte Fachkräfte“. Kurze Kurse reichen nicht aus.

Als junger Mann leistete Buschman Zivildienst, aber heute macht er es anders. „Später zog ich meine Ablehnung zurück und nahm an Militärübungen in der Infanterieschule in Fort Hamel teil“, sagte er. Er sieht bestimmte Dinge heute anders als mit 17 oder 18 Jahren, auch weil sich die Zeiten geändert haben. Die frühen 1990er Jahre waren geprägt von Optimismus in Bezug auf Demokratie, Freihandel und Menschenrechte. Heute sei die Lage anders: „Es gibt Terror, es gibt Diktatur und es gibt Menschen, die bereit sind, energisch gegen die Werte der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte vorzugehen, auch mit militärischen Mitteln.“

Quelle: www.ntv.de