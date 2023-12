Brad Pitt feiert mit Freundin Ines

Man wird nicht alle Tage 60. Brad Pitt hatte also an diesem besonderen Tag offensichtlich eine wirklich tolle Zeit mit seiner Partnerin Ines de Ramon. Da ihr Geburtstag nur einen Tag nach seinem war, gingen die Feierlichkeiten direkt im Anschluss weiter.

Brad Pitt wird am Montag 60. Der Hollywoodstar feierte das offenbar ausgiebig. Darüber hinaus unternahm er am Wochenende mit seiner Freundin Ines de Ramon einen romantischen Ausflug nach Paris. Die beiden übernachteten im Fünf-Sterne-Hotel Bulgari.

Fotos des US-Portals „Page Six“ zeigen, wie der riesige silberne „60“-Ballon am Montag im Hotel angeliefert wurde. Am Abend besuchten Pete und seine jetzige Partnerin nach einem privaten Abendessen ein Konzert von Asaf Avidan im Chatelet Theatre.

Nur einen Tag später, am Dienstag, feierte de Lamont ihren 31. Geburtstag. Das Paar flog mit einem Privatjet zurück nach Los Angeles und setzte die Feierlichkeiten am Abend fort. Die Fotos, die auch in den Magazinen Page Six und People zu sehen sind, zeigen Pitt und de Lamont vor dem italienischen Restaurant Mama Wolf, wo die beiden ein paar Freunde zu einer Party einluden. .

Die Beziehung besteht seit mehr als einem Jahr

Auf dem Foto trägt Pitt ein schwarzes Hemd mit goldener Stickerei und Drumone trägt ein beiges Kleid und hält goldene Luftballons in der Hand. Auf mehreren Fotos ist auch zu sehen, wie die beiden Geburtstagskinder und ihre Gäste das Kunstwerk aus dem Restaurant transportierten.

Pete und Drumone sind seit über einem Jahr ein Paar. Das Paar wurde erstmals im November 2022 bei einem Konzert des U2-Sängers Bono in Los Angeles fotografiert. Damals berichteten Menschen, dass der Oscar-Preisträger und der Schmuckmanager seit mehreren Monaten zusammen seien. Insidern zufolge befindet sich Pitt in seiner ersten echten Beziehung seit seiner Scheidung von Angelina Jolie im Jahr 2019. De Ramon war von 2019 bis 2022 mit „The Vampire Diaries“-Star Paul Wesley verheiratet.

