Konflikte - Bocelli schreibt an aus Israel freigelassene Geiseln

Der angesehene italienische Tenor Andrea Bocelli hat Medienberichten zufolge einen Brief an eine israelische Frau geschrieben, die im Gazastreifen entführt und später freigelassen wurde. „Ich wünschte, ich könnte dich umarmen“, schrieb der 65-Jährige, berichteten israelische Medien am Donnerstagabend.

Die 85-Jährige berichtete zuvor im israelischen Fernsehen, dass sie sich während ihrer Gefangenschaft jeden Morgen die Zeit damit vertrieb, Bocelli-Lieder zu summen. Sie liebt Bocelli und hofft auf einen besseren Tag. Als Geiseln hatte die Frau weder ein Radio noch einen Fernseher.

Der Tenor aus der Toskana sagte in „Letters from the Blind“: „Ich möchte Ihnen für die Emotionen danken, die Ihre Geschichte bei allen weckt, die das Glück haben, sie zu hören, und besonders bei mir, weil ich unglaublicherweise ein Teil davon bin.“ auch.“ Fortsetzung. Er hätte nie gedacht, dass seine „bescheidene Stimme“ eines Tages so wichtig werden würde. „Keine Auszeichnung, kein Applaus, keine Ehre oder Anerkennung ist wertvoller als Ihre Worte.“

Es versteht sich, dass er auch hofft, die Frau eines Tages zu treffen und für sie zu singen. „Was auch immer Sie wollen, löschen Sie so weit wie möglich die schmerzhaften Erinnerungen an diese schrecklichen Tage, die ich mir nie vorstellen kann.“ Der angesehene Tenor schrieb außerdem: „Ich bewundere zutiefst Ihren Mut, der für uns alle ein Vorbild ist.“

Die Frau reagierte offenbar begeistert auf den Brief. „Was für eine Ehre“, rief sie. Israelische Medien veröffentlichten außerdem Aufnahmen des 85-Jährigen, der lächelte, während er einen Brief des Sängers in der Hand hielt. Sie wurde Ende November im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der israelischen Regierung und der islamistischen Hamas freigelassen. Insgesamt wurden damals etwa 105 Geiseln freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 240 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen.

Am 7. Oktober verübten Hamas und andere extremistische Gruppen ein brutales Massaker in Israel und verschleppten von dort etwa 240 Menschen in den Gazastreifen.

Quelle: www.stern.de