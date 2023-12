Bob Sagets letzter Film wird auf dem Austin Film Festival uraufgeführt

In dem Film, der noch in diesem Monat auf dem Austin Film Festival uraufgeführt werden soll, spielt Saget die Hauptrolle, die sich als seine letzte in einem Film herausstellte. Der Schauspieler und Komiker starb im Januar im Alter von 65 Jahren.

"Bobs Tod war ein Schock für das gesamte 'Daniel's Gotta Die'-Team. Er war ein Mitarbeiter durch und durch und er hat diesen Film wirklich geliebt", sagte Jeremy LaLonde, der Regisseur des Films, in einer Erklärung. "Es ist sehr traurig, dass er die Fertigstellung nicht mehr erleben konnte. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie das Publikum auf seinen letzten Auftritt beim Austin Film Festival reagiert, mit seinem letzten Geschenk an alle, die ihn liebten."

Matthew Dressel, einer der Autoren des Films, sagte, Saget habe sein Herz in das Projekt eingebracht.

"Bob hat das Drehbuch wirklich geliebt und von Anfang an eine sehr väterliche Rolle übernommen; er war begierig darauf, auf jede erdenkliche Weise zu helfen", sagte Dressel.

"Er brachte das Herz der Figur wirklich an die Oberfläche des Drehbuchs und war darauf bedacht, dass er es immer genau richtig machte. Am Set hatte er immer die Drehbuchseiten in der Hand und sprach oft mit mir, um sicherzugehen, dass die Figur so ist, wie ich sie mir vorstelle", fügte er hinzu. "Wenn es eine Person gibt, die es verdient hat, diesen Film zu sehen, dann ist es Bob, und ich werde immer traurig sein, dass er es nicht kann. Er hat uns geholfen, einen schönen und herzerwärmenden Abschied zu gestalten, und ich denke, die Leute werden es zu schätzen wissen."

In dem Film geht es um einen Mann, der versucht, wieder Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen, die ihn lieber für sein Erbe töten würde. In den Hauptrollen spielen außerdem Joel David Moore, Jason Jones, Mary Lynn Rajskub, Carly Chaikin und Iggy Pop.

Mehr als 33 Filme werden auf dem diesjährigen Festival gezeigt, das vom 27. Oktober bis zum 3. November in Austin, Texas, stattfindet.

Quelle: edition.cnn.com