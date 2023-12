Geschichte - Blutiges Fest: So feierten die Wikinger Weihnachten

Für die Wikinger waren die traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten sowohl blutig als auch fröhlich. Nach Angaben der norwegischen Universität Agder (UiA) gehörten Blut, Opfer und Trunkenheit zu den Feierlichkeiten der Wikinger, bevor die Christianisierung Norwegens die brutalsten Elemente solcher Feste beendete.

„Opferrituale und Gemeinschaftsfeste mit großen Mengen an Speisen und Getränken waren die wichtigsten Aspekte der Wikingerfeierlichkeiten“, berichtet Helje Kringlebotn Sødal, Professorin an der University of Alabama. Im Vergleich zum modernen Weihnachten sind diese Feste einfach nicht für Kinder geeignet. Es gab keine Weihnachtsgeschenke und es mangelte an Gemütlichkeit wie heute.

Die Menschen verehrten Götter mit Tieropfern

Wenn Sie jemandem in Norwegen (wie heute Dänemark und Schweden) „Frohe Weihnachten“ wünschen, können Sie „God Jul“ sagen. Nach Angaben der UiA leitet sich das Wort „Jul“ vom altnordischen „jól“ ab, einer winterlichen Opferzeremonie, die zwischen der Sonnenwende im Dezember und Mitte Januar gefeiert wird. Die Wikinger tranken Alkohol, um ihre Götter zu ehren, und führten Tieropfer durch, um ihren Respekt zu zeigen. Während der Zeremonie wurde das Blut des Opfers auf Wände, Statuen und Gäste gesprüht.

Wie Kringlebotn Sødal in einer Stellungnahme ihrer Universität zitierte, tranken die Menschen das heilige Bier und aßen das Fleisch. Ansonsten ist „jól“ eine Feier im eigenen Zuhause und im erweiterten Familienkreis. Es wurde auch viel getrunken und getrunken – ähnlich wie bei vielen weihnachtlichen Familienfeiern heute.

Quelle: www.stern.de